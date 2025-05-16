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  • Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от «Ростова»

Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от «Ростова»

Сегодня, 09:34
5

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что победе «Ростова» над «Спартаком» в кубковом матче в Москве поспособствовала плохая игра красно-белых в защите.

«Ростов», конечно, очень старался, но где‑то ему немного повезло. Всe‑таки «Спартак» слишком плохо сыграл в обороне. Я всегда говорил, что Бабич вообще никакой. В атаке он ещe подыгрывает, а в обороне вообще ничего не может сделать. Да и Максименко порой дурака валяет.

Так‑то хозяева поля атаковали больше, чем соперник, но не шел мяч в ворота. Тем не менее в защите «Спартак» очень плох, а оборона – это фундамент, от нее все и идeт. Но «Ростов» при этом выглядел неплохо.

Теперь ЦСКА в Суперфинале встретится с «Ростовом». У соперника хорошая команда. Но армейцы явно сильнее, поэтому выиграют Кубок России», – сказал Пономарев.

  • Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
  • В Суперфинале FONBET Кубка России «Ростов» сыграет с ЦСКА 1 июня в «Лужниках».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Пономарев Владимир
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Комментарии (5)
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Жека 1988
1747378340
Эксперты один другого краше. Бабич у него не прыгает, а кто интересно в штрафной вверх выигрывал. А в моменте со 2 голом, по мне злую шутку сыграло падения Маркиньеса, буквально отвлекся на долю секунды Бабич думая, что фол и свисток и не удержал Комличенко
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fakeid
1747378598
в двух голах участие бабича почти 100%-е. недобежал, недоглядел. даже двое из ларца - денисов и литвинов - так не налажали вчера, как бабич. в любом случае стыдно за спартаг)
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subbotaspartak
1747380553
Никогда не скажет зря Слушайте Пономаря, Ему бы ещё кадило. Сила.
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