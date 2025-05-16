Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от «Ростова»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что победе «Ростова» над «Спартаком» в кубковом матче в Москве поспособствовала плохая игра красно-белых в защите.

«Ростов», конечно, очень старался, но где‑то ему немного повезло. Всe‑таки «Спартак» слишком плохо сыграл в обороне. Я всегда говорил, что Бабич вообще никакой. В атаке он ещe подыгрывает, а в обороне вообще ничего не может сделать. Да и Максименко порой дурака валяет.

Так‑то хозяева поля атаковали больше, чем соперник, но не шел мяч в ворота. Тем не менее в защите «Спартак» очень плох, а оборона – это фундамент, от нее все и идeт. Но «Ростов» при этом выглядел неплохо.

Теперь ЦСКА в Суперфинале встретится с «Ростовом». У соперника хорошая команда. Но армейцы явно сильнее, поэтому выиграют Кубок России», – сказал Пономарев.