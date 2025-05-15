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  • Фанаты «Спартака» бросили стакан в судью после трех удалений в матче с «Ростовом»

Фанаты «Спартака» бросили стакан в судью после трех удалений в матче с «Ростовом»

Вчера, 23:38
20

Арбитр Кирилл Левников едва не пострадал по окончании кубкового матча между «Спартаком» и «Ростовом».

  • Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Когда Левников уходил в подтрибунное помещение, фанаты «Спартака» бросили в него стакан, но не попали.

Во время игры главный судья удалил двух футболистов московской команды и главного тренера Деяна Станковича.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Ростов Спартак Левников Кирилл
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Комментарии (20)
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СильныйМозг
1747341643
Пора проверить наш фанайди.
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BRO_football
1747341789
Ну надо было нассать в стакан хотя бы. Тогда точно бы попали.
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кайрос
1747341790
бросили в него стакан, но не попали==== Нет там снайперов.Гы гы
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Айболид
1747341971
культкрные люди ведь , адекватные . )))) То зюбе под ноги "тряпки" свои кидают , то в судей стаканами ...
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fakeid
1747341982
я бы предположил, что это был физрук-психопат - но у него алиби на тот момент было: доламывал последние скамейки в раздевалке и бил стёкла.
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Пригожин Женя
1747342338
Дисквалифицировать стадион и штраф клубу крупный
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Кривая да нелёгкая
1747342342
Дикие сектанты
Ответить
fakeid
1747343033
fanid на кубке нет - но камеры ещё как есть. вычислят этого спартача80.
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Vladimir61
1747343274
Чуть не убили бумажным стаканчиком!
Ответить
Pourquoi pas
1747343826
Ну да, ну да... Это ж мы - быдло! А они - народная команда...
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