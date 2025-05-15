Фанаты «Спартака» бросили стакан в судью после трех удалений в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников едва не пострадал по окончании кубкового матча между «Спартаком» и «Ростовом».

Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Когда Левников уходил в подтрибунное помещение, фанаты «Спартака» бросили в него стакан, но не попали.

Во время игры главный судья удалил двух футболистов московской команды и главного тренера Деяна Станковича.