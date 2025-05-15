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  • Тренер «Спартака» ответил, чего не хватило команде в матче с «Ростовом»

Тренер «Спартака» ответил, чего не хватило команде в матче с «Ростовом»

Вчера, 22:58
7

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги проигранного матча с «Ростовом».

  • Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Трудно подобрать слова. Мы создавали много моментов с первых минут. Ребята провели великолепный матч. Жаль, что мы смогли реализовать только один момент. Мы серьезно доминировали в этом матче, нам не хватило только голов.

Мы уже сталкивались с этим арбитром… и все было не очень. В этой игре также. Плюс‑минус все спорные эпизоды были трактованы в пользу «Ростова». Второй мяч, который мы пропустили, там тоже можно было свистнуть фол на Маркиньосе…

– Как вам кажется, будет ли иметь итог этой игры какое‑то определяющее значение для тренерского штаба?

– Не мне отвечать на такой вопрос. Мы делаем свою работу.

– «Спартак» проиграл много принципиальных матчей. Весной команда идет по нисходящей. Что изменилось в сравнении с осенью?

– Не понимаю вопрос после такого матча. Мы доминировали 90 минут, создавали много моментов. Но это футбол. Ударов у нас около 30 против 5 у соперника.

– Почему у команды плохая реализация моментов?

– Я уже говорил, что проблема в реализации. Если бы удача была на нашей стороне, то могли бы забить 2–3 гола.

В футболе не всегда побеждает команда, которая доминирует в матче. Жаль, что мы не смогли добиться нужного результата.

– Подведите итог сезона и вашего тренерского штаба.

– Все итоги будем подводить, когда закончится сезон. У нас есть два матча, нужно побеждать в них.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак
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Комментарии (7)
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nik55
1747339559
все от зимнего усиления команды которое только навредило
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Pourquoi pas
1747339569
Ну, как всегда! Ростов занёс...
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erybov1965
1747339935
А интересно,что тренерский штаб сделает кардинального за два матча в кубке,в чемпионате?Вот в этом весь тренерский штаб Спартака,одна болтовня и истерика,больше ничего.
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alex1951
1747340463
Дело даже не в Спартаке ,дело в начальстве.....эти не футбольные людишки учат профессионалов - что,как и зачем.....толстосумы Хе....овы..
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Кривая да нелёгкая
1747342520
Печенек не хватило)
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1747343283
Что эти два матча изменят?! Даже если и выиграют или проиграют, уже разницы нет, сезон правлен, так что горела хата, гори на хрен и сарай. 
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Everest13
1747344624
Спартак сливает еще одну весну, или это традиция такая многолетняя? Выиграть у Зенита и *****... ть все остальное аутсайдерам....
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