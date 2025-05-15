Тренер «Спартака» ответил, чего не хватило команде в матче с «Ростовом»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги проигранного матча с «Ростовом».

Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Трудно подобрать слова. Мы создавали много моментов с первых минут. Ребята провели великолепный матч. Жаль, что мы смогли реализовать только один момент. Мы серьезно доминировали в этом матче, нам не хватило только голов.

Мы уже сталкивались с этим арбитром… и все было не очень. В этой игре также. Плюс‑минус все спорные эпизоды были трактованы в пользу «Ростова». Второй мяч, который мы пропустили, там тоже можно было свистнуть фол на Маркиньосе…

– Как вам кажется, будет ли иметь итог этой игры какое‑то определяющее значение для тренерского штаба?

– Не мне отвечать на такой вопрос. Мы делаем свою работу.

– «Спартак» проиграл много принципиальных матчей. Весной команда идет по нисходящей. Что изменилось в сравнении с осенью?

– Не понимаю вопрос после такого матча. Мы доминировали 90 минут, создавали много моментов. Но это футбол. Ударов у нас около 30 против 5 у соперника.

– Почему у команды плохая реализация моментов?

– Я уже говорил, что проблема в реализации. Если бы удача была на нашей стороне, то могли бы забить 2–3 гола.

В футболе не всегда побеждает команда, которая доминирует в матче. Жаль, что мы не смогли добиться нужного результата.

– Подведите итог сезона и вашего тренерского штаба.

– Все итоги будем подводить, когда закончится сезон. У нас есть два матча, нужно побеждать в них.