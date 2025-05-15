Альба объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарии по итогам кубкового матча со «Спартаком».

Ростовчане на выезде выиграли со счетом 2:1 в финале Пути регионов.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В Суперфинале турнира «Ростов» встретится с ЦСКА (1 июня).

– Это лучший день в вашей жизни?

– Нет, конечно. [Лучшие дни], когда родилась дочь, когда женился.

Нам было очень тяжело играть в первом тайме. В перерыве мы ввели некоторые изменения, которые касались атаки соперника. Мы наблюдали за их движением и поняли, что нужно будет внести корректировки. Все ребята большие молодцы, они очень постарались.

– На трибунах неоднократно показывали Валерия Карпина. Что он вам сказал после матча?

– Пока не смотрел в телефон. Надеюсь, он мне что‑то написал.