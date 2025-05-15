Полузащитник «Спартака» после матча с «Ростовом» покинул поле в слезах, держась за колено

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле после финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

После финального свистка он покинул поле на электрокаре со слезами на глазах, держась за колено.