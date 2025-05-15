Полузащитник «Спартака» после матча с «Ростовом» покинул поле в слезах, держась за колено

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле после финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).
После финального свистка он покинул поле на электрокаре со слезами на глазах, держась за колено.
- Для 23-летнего Литвинова это был 31-й матч за клуб в сезоне.
- Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»