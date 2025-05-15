Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает верным решение засчитать второй гол «Ростова» в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).
Перед комбинацией, приведшей к забитому мячу, вингер красно-белых Маркиньос упал после контакта с защитником гостей Андреем Ланговичем.
«Не вижу в атаке никакого фола. Да, Лангович положил руки на тело своего соперника, но он не делает никакого действия. Дальше у футболиста «Спартака» едет нога, а Лангович спокойно забирает мяч. Это чистый момент», – сказал Лапочкин.
- У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч гостей записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте. Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте.
- Главным судьей встречи был Кирилл Левников.
Источник: «Матч ТВ»