Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает верным решение засчитать второй гол «Ростова» в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

Перед комбинацией, приведшей к забитому мячу, вингер красно-белых Маркиньос упал после контакта с защитником гостей Андреем Ланговичем.

«Не вижу в атаке никакого фола. Да, Лангович положил руки на тело своего соперника, но он не делает никакого действия. Дальше у футболиста «Спартака» едет нога, а Лангович спокойно забирает мяч. Это чистый момент», – сказал Лапочкин.