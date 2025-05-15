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  • Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»

Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»

Сегодня, 22:17
14

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает верным решение засчитать второй гол «Ростова» в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

Перед комбинацией, приведшей к забитому мячу, вингер красно-белых Маркиньос упал после контакта с защитником гостей Андреем Ланговичем.

«Не вижу в атаке никакого фола. Да, Лангович положил руки на тело своего соперника, но он не делает никакого действия. Дальше у футболиста «Спартака» едет нога, а Лангович спокойно забирает мяч. Это чистый момент», – сказал Лапочкин.

  • У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч гостей записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте. Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте.
  • Главным судьей встречи был Кирилл Левников.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак Лапочкин Сергей Левников Кирилл
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Комментарии (14)
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илья 009
1747336739
Был фол...сто процентов...но и без этого нужно выигрывать...Левеиков сдо,х,ни от рака!!! Пи-доРас.
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lejnin
1747337049
Еще бы Лапочкин, сидя в комнате вар, сказал что-то против...сам во время судейства был продажной шкурой, так и сейчас покрывает вторую продажную ПИТЕРастическую шкуру...
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FanatSerj
1747337152
Одной классической фразой два дня закрою: Гинер всё купил )))
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ivany4
1747337517
А разве Лапочкин скажет по другому.)) У него даже слова, - сложно сказать и оценить такой момент, но судья прав, - звучат убедительно!!))
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Desma
1747337859
Дальше у футболиста «Спартака» не нога едет, а спартач демонстративно с криком падает, раскрыв крылья с выражением лица, как-будто на него сзади наехал асфальтовый каток.
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Константин-Шапкин-google
1747338317
Лампочкин дааа профи, помним
Ответить
ziborock
1747338678
Лапочин (Санкт - Петербург) защищает Левникова (Санкт-Петербург), а на ВАРе сидит Казарцев (Санкт - Петербург)! Все что нужно знать о судьях!
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Айболид
1747338734
Лицемерная свинота ожидаемо заныла , заскулила . Позорище !
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