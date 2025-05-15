Мостовой назвал лучших игроков РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что лучшие игроки РПЛ в этом сезоне определятся после выявления чемпиона.

– Можете назвать лучших игроков нашего чемпионата в этом сезоне?

– Сейчас уже можно делать какую‑то оценку. Многое будет зависеть от того, кто станет чемпионом. Если «Краснодар» станет чемпионом, то однозначно Кордоба и еще кто‑то, тот же Сперцян. По этим турам можно будет определять.

Я бы не сказал, что кто‑то идет с отрывом, как в свое время Халк или Малком. Такого нет.

Молодой Батраков неплох, в одно время Угальде был неплох – до сих пор лучший бомбардир. Тот же Гладышев сейчас молодец, Кордоба, Сперцян, Лусиано, Вендел.

Претендентов много. Нельзя однозначно сказать. Все будет зависеть от концовки. Кто станет чемпионом, тот и будет.