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«Спартак» объявил об аншлаге на матче с «Ростовом»

Сегодня, 13:25
3

«Спартак» сообщил, что продал все билеты на сегодняшний матч финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом».

«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку! ❤️🤍

Просим приходить на игру заранее, чтобы комфортно и без очередей пройти на стадион, насладиться активностями, выступлением МакSим и самим матчем. Стадион будет открыт с 18:00.

Сегодня на матче будет важен каждый. Вперeд, «Спартак», – говорится в сообщении клуба.

  • Игра на «Лукойл Арене» начнется сегодня в 20:00.
  • Победитель выйдет в суперфинал Кубка, который пройдет 1 июня.

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Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Кубок Ростов Спартак
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Комментарии (3)
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1747304862
Пусть победит сильнейший,но я бы предпочёл в финале "любимого соперника".
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fakeid
1747306511
опять, значит, придёт 500 человек по бесплатным билетам, и 100 из ростова приедет. на остальные места, как обычно, рассадят картонных хряков, чтобы создать видимость посещаемости. ведь на открывашке в каждой игре аномалия, когда гостей слышно лучше. гы-гы!
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k611
1747306680
Главное пусть сыграют нормально
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