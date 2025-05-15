«Спартак» объявил об аншлаге на матче с «Ростовом»

«Спартак» сообщил, что продал все билеты на сегодняшний матч финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом».

«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку! ❤️🤍

Просим приходить на игру заранее, чтобы комфортно и без очередей пройти на стадион, насладиться активностями, выступлением МакSим и самим матчем. Стадион будет открыт с 18:00.

Сегодня на матче будет важен каждый. Вперeд, «Спартак», – говорится в сообщении клуба.