«Спартак» объявил об аншлаге на матче с «Ростовом»

«Спартак» сообщил, что продал все билеты на сегодняшний матч финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом».
«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку! ❤️🤍
Просим приходить на игру заранее, чтобы комфортно и без очередей пройти на стадион, насладиться активностями, выступлением МакSим и самим матчем. Стадион будет открыт с 18:00.
Сегодня на матче будет важен каждый. Вперeд, «Спартак», – говорится в сообщении клуба.
- Игра на «Лукойл Арене» начнется сегодня в 20:00.
- Победитель выйдет в суперфинал Кубка, который пройдет 1 июня.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»