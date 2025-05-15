Стал известен срок возможного контракта Карпина с «Динамо»

В случае назначения Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» бело-голубые готовы к совмещению специалистом работы в клубе и сборной России.
«По «Динамо» и Карпину – действительно пока нет договоренностей.
«Динамо» готово к совмещению и, насколько мне известно, к контракту на три года.
Но слишком много вопросов. Зачем вообще это РФС?», – написал журналист Сергей Егоров.
Он также отметил, что не все ясно с кандидатурой экс-главного тренера «Динамо» Станислава Черчесова, которого ранее уже возглавлял бело-голубых.
«Если Черчесова не назначили сейчас, значит, у тех, кто принимает решения в «Динамо» (и не всегда присутствует на матчах) есть некое предубеждение против Станислава Саламовича», – написал Егоров.
- 1 мая с поста главного тренера «Динамо» был уволен Марцел Личка.
- Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые выиграли 2 матча.
- «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 53 очками после 28 матчей.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»