Стал известен срок возможного контракта Карпина с «Динамо»

В случае назначения Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» бело-голубые готовы к совмещению специалистом работы в клубе и сборной России.

«По «Динамо» и Карпину – действительно пока нет договоренностей.

«Динамо» готово к совмещению и, насколько мне известно, к контракту на три года.

Но слишком много вопросов. Зачем вообще это РФС?», – написал журналист Сергей Егоров.

Он также отметил, что не все ясно с кандидатурой экс-главного тренера «Динамо» Станислава Черчесова, которого ранее уже возглавлял бело-голубых.

«Если Черчесова не назначили сейчас, значит, у тех, кто принимает решения в «Динамо» (и не всегда присутствует на матчах) есть некое предубеждение против Станислава Саламовича», – написал Егоров.