Мусаев рассказал об эмоциях после гола «Зениту»: «Стряхнул с себя все дерьмо»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе над «Зенитом» (2:0, по пенальти 4:3) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Он забил гол на 90+2-й минуте встречи.

– Стряхнул с себя все дерьмо, которое было. Больше особо ничего не чувствовал. Конечно, эйфория в моменте была, но я не смогу описать все эмоции, которые были в душе.

– Какие были эмоции перед матчем?

– Лично я весь год визуализировал о том, как буду играть в «Лужниках». Я постоянно говорил своим друзьям слово «ремонтада». Так получилось, что вышли в суперфинал, но еще не все дело сделано.