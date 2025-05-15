Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3).
«Всем футболистам ЦСКА – твердые пятерки. Наказали «Зенит» за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. «Зенит» сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», – сказал Мостовой.
- В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
- Суперфинал Кубка пройдет 1 июня.
Источник: «Спорт-Экспресс»