Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3).

«Всем футболистам ЦСКА – твердые пятерки. Наказали «Зенит» за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. «Зенит» сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», – сказал Мостовой.