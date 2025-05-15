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  • Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче

Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче

Сегодня, 07:49
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3).

«Всем футболистам ЦСКА – твердые пятерки. Наказали «Зенит» за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. «Зенит» сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», – сказал Мостовой.

  • В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
  • Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
  • Суперфинал Кубка пройдет 1 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Каратель помойников
1747285764
Неправильно, зинку надо наградить за рас*издяйство! Всё таки как минимум пол страны порадовали)
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Mladiс
1747286020
Да зенит сознательно сдавал матч,на что был размен не знаю,может так сказал букмекер,может за победу над Краснодаром
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