Гурцкая: «Оренбургу» закроют финансирование и разгонят, если он не отнимет очки у «Краснодара»

Агент, блогер Тимур Гурцкая рассказал о мотивации «Оренбурга» перед матчем 29-го тура РПЛ против «Краснодара». Игра состоится 17 мая.
«Да, мы можем назвать матч «Оренбург» – «Краснодар» матчем жизни для «Оренбурга». Потому что ему закроют финансирование и разгонят их, если они не отнимут очки у «Краснодара».
Если серьезно, то бюджет «Оренбурга» на следующий год зависит от этого матча. Эта команда создана, чтобы помогать «Зениту» в борьбе с соперниками. Останавливать их. Нет никакого сомнения, что «Оренбург» ляжет костьми против «Краснодара», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Зенит» отстает от 1-го места на очко. «Оренбург», как и петербуржцы, связан с «Газпромом».
- «Оренбург» идет в зоне вылета.
Источник: «Бомбардир»