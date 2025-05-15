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  • Гурцкая: «Оренбургу» закроют финансирование и разгонят, если он не отнимет очки у «Краснодара»

Гурцкая: «Оренбургу» закроют финансирование и разгонят, если он не отнимет очки у «Краснодара»

Сегодня, 01:06
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Агент, блогер Тимур Гурцкая рассказал о мотивации «Оренбурга» перед матчем 29-го тура РПЛ против «Краснодара». Игра состоится 17 мая.

«Да, мы можем назвать матч «Оренбург» – «Краснодар» матчем жизни для «Оренбурга». Потому что ему закроют финансирование и разгонят их, если они не отнимут очки у «Краснодара».

Если серьезно, то бюджет «Оренбурга» на следующий год зависит от этого матча. Эта команда создана, чтобы помогать «Зениту» в борьбе с соперниками. Останавливать их. Нет никакого сомнения, что «Оренбург» ляжет костьми против «Краснодара», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург Зенит
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