Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после кубкового матча с «Зенитом» (2:0, 4:3 по пенальти).

«Очень важный матч для меня. Очень важный угловой на 92-й минуте. Очень важный пенальти

Очень важная победа для всего клуба и болельщиков.

Показали характер. Люблю ЦСКА! Люблю футбол! Обнимаю каждого!» – написал Круговой.