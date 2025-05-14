Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после кубкового матча с «Зенитом» (2:0, 4:3 по пенальти).
«Очень важный матч для меня. Очень важный угловой на 92-й минуте. Очень важный пенальти
Очень важная победа для всего клуба и болельщиков.
Показали характер. Люблю ЦСКА! Люблю футбол! Обнимаю каждого!» – написал Круговой.
- Круговой сделал голевой пас.
- В 2019-2024 годах Данил выступал за «Зенит».
- ЦСКА сыграет в суперфинале со «Спартаком» или «Ростовом».
Источник: телеграм-канал Данила Кругового