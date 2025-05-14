Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»

Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»

Вчера, 23:37

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после кубкового матча с «Зенитом» (2:0, 4:3 по пенальти).

«Очень важный матч для меня. Очень важный угловой на 92-й минуте. Очень важный пенальти

Очень важная победа для всего клуба и болельщиков.

Показали характер. Люблю ЦСКА! Люблю футбол! Обнимаю каждого!» – написал Круговой.

  • Круговой сделал голевой пас.
  • В 2019-2024 годах Данил выступал за «Зенит».
  • ЦСКА сыграет в суперфинале со «Спартаком» или «Ростовом».

Еще по теме:
Реакция Мостового на неудачный пенальти Соболева в матче с ЦСКА 3
Тороп прокомментировал отбитый пенальти от Соболева 2
Игрокам ЦСКА увеличили премиальные за проход «Зенита» 2
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Круговой Данил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гурцкая: «Оренбургу» закроют финансирование и разгонят, если он не отнимет очки у «Краснодара»
01:06
Черданцева призвали закончить карьеру комментатора: «Слушать невозможно»
00:49
3
Примера. «Реал» вырвал победу над «Мальоркой» (2:1) и отсрочил чемпионство «Барселоны»
00:25
3
«Реал» оформил трансфер защитника за 59 миллионов
00:12
Кубок Италии. «Болонья» с экс-игроком «Динамо» впервые за 51 год взяла трофей, победив в финале «Милан» (1:0)
00:02
2
ВидеоРеакция Мостового на неудачный пенальти Соболева в матче с ЦСКА
Вчера, 23:26
3
ВидеоТороп прокомментировал отбитый пенальти от Соболева
Вчера, 23:13
2
ВидеоИгрокам ЦСКА увеличили премиальные за проход «Зенита»
Вчера, 22:56
2
Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА
Вчера, 22:47
10
ВидеоРеакция Медведева на вылет «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 22:36
23
Все новости
Все новости
Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 23:37
ВидеоРеакция Мостового на неудачный пенальти Соболева в матче с ЦСКА
Вчера, 23:26
3
ВидеоТороп прокомментировал отбитый пенальти от Соболева
Вчера, 23:13
2
ВидеоИгрокам ЦСКА увеличили премиальные за проход «Зенита»
Вчера, 22:56
2
Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА
Вчера, 22:47
10
ВидеоРеакция Медведева на вылет «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 22:36
23
Николич прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:27
6
Семак прокомментировал вылет «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 22:21
19
ВидеоИгроки ЦСКА отпраздновали выход в суперфинал с фанатами
Вчера, 22:13
Кисляк – о проходе «Зенита»: «Они стояли и ждали конца матча»
Вчера, 22:03
6
Лепсая жестко высмеял «Зенит» после кубкового вылета
Вчера, 21:56
11
ВидеоСоболев не реализовал удар в серии пенальти против ЦСКА
Вчера, 21:47
40
⚡ FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ
Вчера, 21:41
195
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:40
1
Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»
Вчера, 21:01
20
ВидеоОбляков не забил пенальти в ворота «Зенита» при счете 1:0
Вчера, 20:27
16
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 14 мая
Вчера, 18:37
6
Комличенко описал «Спартак» двумя словами перед кубковым матчем
Вчера, 10:37
3
Григорян отказал «Спартаку» в статусе фаворита кубкового матча с «Ростовом»
Вчера, 09:37
11
МакSим выступит перед ближайшим матчем «Спартака»: «Готовьте ваши голоса»
13 мая
5
Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
13 мая
4
Определены судьи на финалы FONBET Кубка России
13 мая
7
Червиченко поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» – «Ростов»
13 мая
5
Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 14 мая 2025
13 мая
Черчесов поделился ожиданиями от кубкового матча «Спартак» – «Ростов»
12 мая
В России могут ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка
11 мая
10
КДК наказал Станковича по итогам кубкового матча с «Динамо»
7 мая
1
Абаскаль – о шансах «Спартака» в Кубке: «Очень близок к победе»
6 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 