Тороп прокомментировал отбитый пенальти от Соболева

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп дал комментарий после кубкового матча против «Зенита» (2:0, 4:3 по пенальти).

– Невероятные эмоции. Спасибо стадиону, болельщикам, каждому, кто отдавался на 100%. У меня на серию пенальти была своя тактика. Мы были уверены, что сегодня выиграем. Сложно описать состояние, но каждый знал, что пройдем дальше. Все понимали, что не так важно, что Обляков не забил пенальти.

– Как опишешь отбитый пенальти от Соболева?

– Отбил пенальти на инстинктах. Было понимание, как Александр будет бить. Просто получилось отбить и все.

– Хотели бы сыграть со «Спартаком» в финале?

– Главное – выиграть Кубок, а как – не так важно.

– Можно сказать, что вернули должок «Зениту» за прошлый год?

– Больше да, чем нет.