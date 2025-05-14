Кисляк – о проходе «Зенита»: «Они стояли и ждали конца матча»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу над «Зенитом» в кубковом матче (2:0, 4:3 по пенальти).

– Это победа! Эмоции всегда положительные. Мы вышли в Суперфинал. Вся команда верила, что мы отыграемся и одержим победу.

А по поводу гола… Я увидел свободную зону, продвинулся и, конечно, доля везения, что был рикошет. Мяч по странной траектории залетел. Не без доли везения. Мяч в воротах – рикошет на пользу.

– Рискнули в этом моменте?

– Я полностью согласен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правда, я не пью шампанское (смеется).

Это дело случая. Я почувствовал уверенность и пошел вперед.

– Как пережила команда незабитый пенальти?

– По игре чуть выключились. Но после перерыва все подбодрили Облякова. Он сам был уверен в своих силах. И эта уверенность передалась всей команде. Он заводила команду: Мы дожмем, пацаны. Так и получилось.

– Был ли пенальти в том эпизоде?

– Я не видел этот эпизод. Конечно, было нервно.

Нам было нечего терять, пошли все вперед. В конце «Зенит» перестал бежать куда‑то, встал у своих ворот. Стояли и ждали конца матча. И это сыграло с ними злую шутку.