ЦСКА обыграл «Зенит» в ответном матче в рамках финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, встреча завершилась со счетом 2:0. По сумме двух матчей команды сыграли вничью (2:2). В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, он проходит в суперфинал.

Кисляк открыл счет на 37-й минуте матча.

Обляков не смог реализовать пенальти.

Мусаев забил второй гол на 90+2 минуте встречи.

Тороп взял решающий пенальти от Александра Соболева.

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