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Новые подробности якобы кражи кошелька Быстрова Дзюбой

Сегодня, 14:02
13

Бывший спартаковец Андрей Иванов поделился своим видением скандала, случившегося в 2009 году.

  • Тогда форвард «Спартака» Артем Дзюба якобы украл кошелек у Владимира Быстрова.
  • После инцидента Дзюбу сразу отправили в аренду в «Томь».
  • Главным тренером «Спартака» в тот момент был Валерий Карпин.

– История с деньгами Быстрова – подстава. Я тогда был в аренде в «Томи», но точно знаю, что это была подстава.

Подстава от кого? От Карпина?

– Это вы уже сами думайте. Я просто знаю некоторые подробности, о которых мало кто слышал.

– Поделишься?

– Первое: Быстров с Дзюбой изначально вообще не общались, а потом вдруг резко подружились. Это как минимум странно. Второе: помимо тех 23 тысяч рублей, которые якобы украл Дзюба, у Быстрова в кошельке лежало еще 20 тысяч евро. Почему Артем взял только рубли? Это же смешно! Он клептоман что ли? Если человека хотели слить, могли сделать это красиво, а не так глупо и топорно.

– Карпин рассказывал, что после этой ситуации все футболисты выступили за то, чтобы Артема в команде больше не было.

– Думаю, это просто было удобно говорить – на самом же деле такого быть не могло. Артем хорошо общался с Бояринцевым. Когда начался весь замес, Денис за него заступился: «Давайте мой кошелек тоже вывернем. Вдруг и я что-то украл!». Бояра тогда был одним из лидеров, к его мнению в коллективе прислушивались и против него бы не поперли.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Быстров Владимир
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Комментарии (13)
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ilich55
1747221048
Этот рано потерявший волосы у хряков паханом был? Титов, Павлюченко не в авторитете были?
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alp
1747221504
это какого размера кошелек у быстрова, что в него 20 тыс евро помещается?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747221823
Консервы 16 летней давности,кто то решил хайпануть при этом без всяких фактов."я был тогда в Томи,но я знаю,что там было")))
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sochi-2013
1747221950
Во я провидец! Тогда именно так я и написал.
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Цугундeр
1747224149
Во выкопали интрижку..) "Да не, это таксист спёр! ... Мне его рожа сразу не понравилась!"(с)
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Spartak_forv@
1747225490
«Я тогда был в аренде в «Томи»,но точно знаю...»- не,ну тут нечем крыть прям)
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NewLife
1747226682
Я свидетель ! А что случилось ? ))
Ответить
Прокс
1747227506
Надеялся что курс рубля сделает доллар!!!
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нБратишка
1747229965
ложечки нашлись но осадочек остался
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нБратишка
1747230009
- Ты нам больше не звони. - Почему? - А когда ты вчера ушёл, у нас ложки пропали, мы их потом нашли,конечно, но всё равно осадок нехороший остался.
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