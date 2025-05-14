Новые подробности якобы кражи кошелька Быстрова Дзюбой

Бывший спартаковец Андрей Иванов поделился своим видением скандала, случившегося в 2009 году.

Тогда форвард «Спартака» Артем Дзюба якобы украл кошелек у Владимира Быстрова.

После инцидента Дзюбу сразу отправили в аренду в «Томь».

Главным тренером «Спартака» в тот момент был Валерий Карпин.

– История с деньгами Быстрова – подстава. Я тогда был в аренде в «Томи», но точно знаю, что это была подстава.

– Подстава от кого? От Карпина?

– Это вы уже сами думайте. Я просто знаю некоторые подробности, о которых мало кто слышал.

– Поделишься?

– Первое: Быстров с Дзюбой изначально вообще не общались, а потом вдруг резко подружились. Это как минимум странно. Второе: помимо тех 23 тысяч рублей, которые якобы украл Дзюба, у Быстрова в кошельке лежало еще 20 тысяч евро. Почему Артем взял только рубли? Это же смешно! Он клептоман что ли? Если человека хотели слить, могли сделать это красиво, а не так глупо и топорно.

– Карпин рассказывал, что после этой ситуации все футболисты выступили за то, чтобы Артема в команде больше не было.

– Думаю, это просто было удобно говорить – на самом же деле такого быть не могло. Артем хорошо общался с Бояринцевым. Когда начался весь замес, Денис за него заступился: «Давайте мой кошелек тоже вывернем. Вдруг и я что-то украл!». Бояра тогда был одним из лидеров, к его мнению в коллективе прислушивались и против него бы не поперли.