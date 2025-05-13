Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги

Экс-тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал вылет команды из Первой лиги.

«Я очень сожалею, что «Алания» вылетела во Вторую лигу. У клуба очень богатая история, они всегда должны играть в высшей лиге.

Потому что за всю историю российского футбола, только шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе «Алания».

В клубе всегда была хорошая молодeжь. Надеюсь, команда обратно вернeтся в ближайшее время», – сказал Газзаев.