Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги

Экс-тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал вылет команды из Первой лиги.
«Я очень сожалею, что «Алания» вылетела во Вторую лигу. У клуба очень богатая история, они всегда должны играть в высшей лиге.
Потому что за всю историю российского футбола, только шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе «Алания».
В клубе всегда была хорошая молодeжь. Надеюсь, команда обратно вернeтся в ближайшее время», – сказал Газзаев.
- «Алания» – чемпион России 1995 года.
- Владикавказцы провели в Первой лиге последние пять лет с сезона-2020/21.
- За это время «Алания» дважды попадала в зону стыковых матчей, но не была допущена до них из-за того, что не прошла лицензирование для РПЛ.
Источник: Metaratings