Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги

Сегодня, 23:11
4

Экс-тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал вылет команды из Первой лиги.

«Я очень сожалею, что «Алания» вылетела во Вторую лигу. У клуба очень богатая история, они всегда должны играть в высшей лиге.

Потому что за всю историю российского футбола, только шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе «Алания».

В клубе всегда была хорошая молодeжь. Надеюсь, команда обратно вернeтся в ближайшее время», – сказал Газзаев.

  • «Алания» – чемпион России 1995 года.
  • Владикавказцы провели в Первой лиге последние пять лет с сезона-2020/21.
  • За это время «Алания» дважды попадала в зону стыковых матчей, но не была допущена до них из-за того, что не прошла лицензирование для РПЛ.

Еще по теме:
Газзаев оценил работу Гусева во главе «Динамо»
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере 4
Вагнер Лав назвал самого жесткого тренера в карьере
Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Алания Газзаев Валерий
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1747167435
Я то думал, Пес волосы на... будет рвать...
Ответить
Таврида
1747168623
При президенстве Газзаева "Алания" вообще прекратила существование.
Ответить
Cleaner
1747168710
Газзаев: - Моя школа!
Ответить
Главные новости
Защитник «Байера» требует, чтобы его отпустили в «Реал»
23:48
Лапочкин охарактеризовал поведение Станковича
23:40
В «Факеле» определились с будущим Шалимова после вылета из РПЛ
23:23
Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги
23:11
4
Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности
22:55
В «Урале» уверены, что сыграют в стыках за выход в РПЛ в обход спортивного принципа
22:44
Де Брюйне готов вдвое сократить зарплату ради перехода в европейский топ-клуб
22:22
1
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
22:10
1
Вирца могут не отпустить в «Баварию» по двум причинам
21:21
Мостовой оценил перспективы Гусева стать постоянным тренером «Динамо»
21:00
1
Все новости
Все новости
В «Урале» уверены, что сыграют в стыках за выход в РПЛ в обход спортивного принципа
22:44
ВидеоЖуравель: «У Бубнова манера общения в принципе быдлянская»
18:18
5
«Урал» выбрал нового тренера
15:38
4
«Торпедо» может вернуться в «Лужники»
13:10
2
ВидеоБубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»
Вчера, 23:55
12
ВидеоНа пресс-конференции Гогниева после вылета «Алании» погас свет: «На все воля божья»
Вчера, 01:15
4
Чемпион России вылетел из Первой лиги
11 мая
7
Игрок «Балтики» вышел из Первой лиги в РПЛ в 4-й раз в карьере
10 мая
5
Талалаев во 2-м сезоне подряд вышел из Первой лиги в РПЛ
10 мая
1
Решения ЭСК по скандальному матчу «Родина» – «Урал»
10 мая
3
Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ
10 мая
8
Сезон Первой лиги призвали признать нелегитимным
7 мая
5
Смольников грозился избить арбитров матча «Родина» – «Урал»
7 мая
4
Талалаев получил дисквалификацию и может не отпраздновать возвращение «Балтики» в РПЛ с командой
7 мая
Юран нашел способ, как ему стать главным тренером «Урала»
7 мая
2
В «Урале» прокомментировали информацию о назначении Юрана
6 мая
2
Талалаеву грозит длительная дисквалификация: подробности
6 мая
8
В РФС отреагировали на скандал в матче с участием «Урала»
5 мая
Заявление «Урала» по итогам скандального матча с «Родиной»
5 мая
2
Президент «Урала» потребовал аннулировать матчи трех команд Первой лиги
5 мая
2
Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал»
5 мая
1
«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»
4 мая
11
ВидеоВ Первой лиге забили гол пяткой в стиле Тюрама
3 мая
1
Зеедорф – о срыве трансфера племянника в «Балтику»: «Мы думали, это серьезный клуб»
30 апреля
1
Предварительные итоги проверки матча «Урал» – «Нефтехимик» на предмет договорняка
30 апреля
2
В «Торпедо» высказались о возможном увольнении Ари
29 апреля
Президенту «Урала» Иванову стало плохо перед матчем с «Балтикой»
28 апреля
2
«Балтике» осталось набрать одно очко для возвращения в РПЛ
27 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 