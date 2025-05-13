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  • Агент раскрыл европейские клубы, желавшие забрать Головина из «Монако»

Агент раскрыл европейские клубы, желавшие забрать Головина из «Монако»

Сегодня, 20:50
2

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, куда мог уйти российский игрок.

– Хоть раз был реальный шанс, что Головин уедет в другую европейскую команду?

– Был интерес к Саше. Реальный интерес. Обсуждение предложения. Потому что если «Монако» говорил «нет», то какой смысл продолжать диалог? Но реальный интерес был.

– Какая команда?

Была «Боруссия Д», был «Ньюкасл». У «Ньюкасла» был тренер Рафа Бенитес. Когда он возглавлял «Наполи», он хотел Сашу еще в 2018 году после чемпионата мира.

Но тогда мы приняли другое решение, о чем не жалеем. Вот Бенитес Сашку хотел, он ему нравился.

  • Головин в этом сезоне провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Он не играет с 5 апреля.
  • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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Комментарии (2)
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1747159043
Теперь всё в прошлом.
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russkiisergei
1747161856
Вот Бенитес Сашку хотел, он ему нравился. звучит как начало фильма для взрослых!!!
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