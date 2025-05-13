Агент раскрыл европейские клубы, желавшие забрать Головина из «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, куда мог уйти российский игрок.

– Хоть раз был реальный шанс, что Головин уедет в другую европейскую команду?

– Был интерес к Саше. Реальный интерес. Обсуждение предложения. Потому что если «Монако» говорил «нет», то какой смысл продолжать диалог? Но реальный интерес был.

– Какая команда?

– Была «Боруссия Д», был «Ньюкасл». У «Ньюкасла» был тренер Рафа Бенитес. Когда он возглавлял «Наполи», он хотел Сашу еще в 2018 году после чемпионата мира.

Но тогда мы приняли другое решение, о чем не жалеем. Вот Бенитес Сашку хотел, он ему нравился.