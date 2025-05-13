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  • Шнякин объяснил, почему Дзюба смог бы заиграть в топ-5 лигах Европы

Шнякин объяснил, почему Дзюба смог бы заиграть в топ-5 лигах Европы

Сегодня, 16:24
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин уверен, что форвард «Акрона» Артем Дзюба сильнее некоторых футболистов, выступающих в лучших европейских лигах.

«Мог бы Дзюба играть сейчас в топ-5 лиг? Я на этих выходных нашeл для себя ответ – мог бы.

Игра «Эмполи»«Парма», вы вряд ли знаете такого футболиста Джурича. Боснийский формат, что-то с чем-то, посмотрите его фото, он ещe шире Дзюбы.

Генетический мутант такой. У него такие плечи, будто он был Тарзаном или плаванием занимался. Широченные, футболка 3XL.

Здоровенный, 193 см, и из сезона в сезон он ровно для одного. Фантастически, несравненно ни с кем, Лукаку отдыхает, он цепляется за мячи…

Короче говоря, он умеет прыгать, высокий и широкий, с сильными руками, а это имеет значение при верховых, при выборе борьбы. Он может прыгать, хорошо бьeт головой, не каждый это умеет делать…

Смотрю я на этого Джурича, который прыгает по командам и исполняет эту функцию, но ведь Артeм куда техничнее и интеллектуально сильнее как футболист», – сказал Шнякин.

  • 36-летний Дзюба в этом сезоне забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.
  • За границей он играл только в Турции в 2022 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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baggio80
1747144341
Да уже все видели, как он в Турции играл.
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NewLife
1747146041
Шнякин придумал шнягу.
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