Шнякин объяснил, почему Дзюба смог бы заиграть в топ-5 лигах Европы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин уверен, что форвард «Акрона» Артем Дзюба сильнее некоторых футболистов, выступающих в лучших европейских лигах.

«Мог бы Дзюба играть сейчас в топ-5 лиг? Я на этих выходных нашeл для себя ответ – мог бы.

Игра «Эмполи» – «Парма», вы вряд ли знаете такого футболиста Джурича. Боснийский формат, что-то с чем-то, посмотрите его фото, он ещe шире Дзюбы.

Генетический мутант такой. У него такие плечи, будто он был Тарзаном или плаванием занимался. Широченные, футболка 3XL.

Здоровенный, 193 см, и из сезона в сезон он ровно для одного. Фантастически, несравненно ни с кем, Лукаку отдыхает, он цепляется за мячи…

Короче говоря, он умеет прыгать, высокий и широкий, с сильными руками, а это имеет значение при верховых, при выборе борьбы. Он может прыгать, хорошо бьeт головой, не каждый это умеет делать…

Смотрю я на этого Джурича, который прыгает по командам и исполняет эту функцию, но ведь Артeм куда техничнее и интеллектуально сильнее как футболист», – сказал Шнякин.