В Сербии оценили шансы Станковича возглавить сборную

Журналист Иван Цветкович отреагировал на новость, что Деян Станкович может стать главным тренером сборной Сербии.

Сообщалось, что такое обещание тренеру дал его новый агент Братислав Ристич.

«В Сербии ничего не известно о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака» и его возвращении на родину. Это все слухи.

Считаю, что сейчас назначение Станковича на пост главного тренера сборной Сербии маловероятно.

Действующий тренер национальной команды Драган Стойкович показывает неплохие результаты, поэтому его уход прямо сейчас маловероятен», – сказал Цветкович.