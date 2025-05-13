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Определены судьи на финалы FONBET Кубка России

Сегодня, 15:15
5

РФС назвал арбитров, которые обслужат финальные матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 2-й матч (14 мая, среда)

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург): судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

Путь регионов. Финал (15 мая, четверг)

«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Спартак Ростов Мешков Виталий Левников Кирилл
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Комментарии (5)
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fakeid
1747139942
традиционно поздравляем внезапно разбогатевшего левникова!
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...уефан
1747140360
...пипец! И армейцам, и Спартаку...
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Янвapь 62
1747146422
Свини и Левников (Казарцев ВАР) - это классика жанра ))
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