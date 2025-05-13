Определены судьи на финалы FONBET Кубка России

РФС назвал арбитров, которые обслужат финальные матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 2-й матч (14 мая, среда)
ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург): судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
Путь регионов. Финал (15 мая, четверг)
«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.
Источник: сайт РФС