Радимов: «И в чем разница между Абаскалем и Станковичем?»

Владислав Радимов прокомментировал провал «Спартака» в весенней части РПЛ.

«Мы много раз уже об этом говорили – эти две покупки Солари и Гарсии за 30 миллионов [евро] все сломали.

Селекционная работа, на всякий случай, заключается не в том, чтобы привести игрока, просто сказать, что он хороший, а посмотреть, как он ведет себя в быту, как он будет вести себя на тренировках, если не попадает в состав, что он делает вообще вне футбольного поля.

И эти покупки были сделаны не в тот момент, когда в них нуждался «Спартак», потому что «Спартак» был в порядке. Но добро наверняка дал главный тренер, и он не справился с ними, не смог их ни встроить в игру, ни схему под них перестроить, ничего не смог сделать.

Поэтому «Спартак» по весне развалился. Абаскаля после такого результата уволили. И в чем разница между Абаскалем и Станковичем? Да ни в чем.

А Кахигао, кроме всего прочего, кажется вообще не занимается молодежными командами «Спартака», во всяком случае, я в составе второй команды не вижу их воспитанников.

То есть, вся его работа – привезти двоих за 30 млн и ждать следующего трансферного окна. За заработную плату в миллион евро в год, наверное», – сказал Радимов.