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Радимов: «И в чем разница между Абаскалем и Станковичем?»

Сегодня, 14:50
15

Владислав Радимов прокомментировал провал «Спартака» в весенней части РПЛ.

«Мы много раз уже об этом говорили – эти две покупки Солари и Гарсии за 30 миллионов [евро] все сломали.

Селекционная работа, на всякий случай, заключается не в том, чтобы привести игрока, просто сказать, что он хороший, а посмотреть, как он ведет себя в быту, как он будет вести себя на тренировках, если не попадает в состав, что он делает вообще вне футбольного поля.

И эти покупки были сделаны не в тот момент, когда в них нуждался «Спартак», потому что «Спартак» был в порядке. Но добро наверняка дал главный тренер, и он не справился с ними, не смог их ни встроить в игру, ни схему под них перестроить, ничего не смог сделать.

Поэтому «Спартак» по весне развалился. Абаскаля после такого результата уволили. И в чем разница между Абаскалем и Станковичем? Да ни в чем.

А Кахигао, кроме всего прочего, кажется вообще не занимается молодежными командами «Спартака», во всяком случае, я в составе второй команды не вижу их воспитанников.

То есть, вся его работа – привезти двоих за 30 млн и ждать следующего трансферного окна. За заработную плату в миллион евро в год, наверное», – сказал Радимов.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
  • Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян Абаскаль Гильермо
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Комментарии (15)
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Инсаров
1747139573
А теперь, Владик, подробно и честно разъясни читателям сайта почему на грани развала находится "Зенит". Слабо? Я думаю, что слабо. Вот такие вы с Андрюшей Аршавиным герои газпромовские!
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fakeid
1747139814
вообще-то, разница есть. рыжего кинули с зулусом промесом зимой, и он провалился. лысому же, наоборот, завезли игроков, он никого не терял, только приобрёл. спартаг включился в гонку вооружений с зенитом, даже можно сказать, что выиграл её этой зимой - и в итоге проиграл.
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Александр.Т.
1747140005
Радимову у Царя надо спрашивать в чем разница тот быстро ему ответит ) (
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...уефан
1747140210
...ну, каже так, Радимов? Ты худенького и рыженького от мордатенького и лысенького отличить не можешь. Ну, а если серьезно - "Иди ты со своими умняками на"...
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NewLife
1747141617
"И в чем разница между Абаскалем и Станковичем? Да ни в чем." Нет,Буланов, разница в том, что Станкович вас драл и будет драть, если не уволят, а Абаскаль - нет))
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АлексМак
1747141644
...только в габаритах этих персонажей, а в остальном- два клоуна.
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СильныйМозг
1747142395
2 квадроберо отличаются лишь массой и волосами или их отсутствием. А так, оба любят попрыгать и в тренера поиграть. В общем, все как всегда Тушинская Ташниловка. :)))
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Cleaner
1747143085
Между Абаскалем и Станковичем разница только в фамилии. Как тренеры они равнозначны. И одинаково истеричны...)))
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FWSPM
1747145542
сколько можно эту чушь городить? спартак провалил весну потому что физически команда плохо готова и не избавилась от привозунов лимитных от которых давно избавится нужно а не потому что кого то там купили
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timon2401
1747146313
Действительно? В чем?)))) это знает только Саша Мостовой
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