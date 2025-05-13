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  • Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира

Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира

Сегодня, 13:29
3

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков считает, что национальной команде не хватает практики игры на мировом уровне.

– Как думаете, как скоро сборную России по футболу вернут на международные турниры?

– Слышал, что хоккейную сборную возвращают. Если в таком темпе дела пойдут, то думаю, что и футбольные сборную и клубы вернут.

– Надеетесь увидеть сборную на чемпионате мира?

– Не знаю, туда еще выйти надо. Хотя такие команды выходят на турнир, что наша сборная вполне могла бы попасть.

– Насколько сборная будет конкурентоспособной после возвращения? Будет достойно выглядеть?

– Почему нет? Понятно, что практики на мировом уровне недостаточно. Но если нас вернут, то будет практика. Смотря с чем сравнивать.

Например, сборная при Карпине, которая играла с Хорватией, билась с ней на равных, могли победить и выйти – немножко не повезло. Вот сейчас сыграют с Нигерией – с такими соперниками как‑то можно сопоставлять уровень, оценивать его.

  • Российские сборные и клубы отстранен от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Россия проведет товарищеский матч с Нигерией 6 июня.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Нигерия Жирков Юрий
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1747134625
С таким составом будем только позориться. Хорошо, что нас, сейчас, там нет, нервы побережем.
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FFR
1747140072
Жирков оценщик хреновый.
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ilya-ilya-google
1747140330
Билась на равных с Хорватией при Карпине? Это где он видел такое?
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