Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков считает, что национальной команде не хватает практики игры на мировом уровне.
– Как думаете, как скоро сборную России по футболу вернут на международные турниры?
– Слышал, что хоккейную сборную возвращают. Если в таком темпе дела пойдут, то думаю, что и футбольные сборную и клубы вернут.
– Надеетесь увидеть сборную на чемпионате мира?
– Не знаю, туда еще выйти надо. Хотя такие команды выходят на турнир, что наша сборная вполне могла бы попасть.
– Насколько сборная будет конкурентоспособной после возвращения? Будет достойно выглядеть?
– Почему нет? Понятно, что практики на мировом уровне недостаточно. Но если нас вернут, то будет практика. Смотря с чем сравнивать.
Например, сборная при Карпине, которая играла с Хорватией, билась с ней на равных, могли победить и выйти – немножко не повезло. Вот сейчас сыграют с Нигерией – с такими соперниками как‑то можно сопоставлять уровень, оценивать его.
- Российские сборные и клубы отстранен от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Россия проведет товарищеский матч с Нигерией 6 июня.