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  • Смелая речь Аршавина по выходке Станковича: «Почему молчит Следственный комитет?»

Смелая речь Аршавина по выходке Станковича: «Почему молчит Следственный комитет?»

Сегодня, 10:43
23

Бывшему игроку сборной России Андрею Аршавину не понравились жесты главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче против «Динамо» (0:2).

  • Когда судьи не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, серб показал жест, которым обычно изображают деньги.
  • После игры с «Динамо» никто из игроков и тренеров «Спартака» не стал общаться с прессой.
  • Красно-белые опустились на 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей.

«У меня большой спич. Программы не хватит.

Первое. Ему нужно извиниться, потому что мы все понимаем, что обозначает этот жест. Он сделал это на эмоциях. Понятно, что он имел в виду.

Я уважаю Станковича как игрока и как тренера, но он приехал в чужую страну. Вы представляете, чтобы в Англии даже английский тренер показал что-то подобное? Были бы порицание, штраф, дисквалификация.

У нас по Руслану Безрукову за безобидную шутку после матча с «Зенитом» проехалась Госдума, Следственный комитет, РФС, РПЛ. Все эти четыре инстанции что-то по Станковичу сказали? А это имиджевый урон российскому футболу. Все молчат. Почему? Потому что это Станкович или не было команды?

Станковичу нужно просто извиниться. Должен быть жесткий штраф, максимальная дисквалификация и порицание. Представляете, чтобы в Англии Арсен Венгер такое показал? Что было бы?

Надо уважать себя. Мы не уважаем себя. Мы своего за безобидную шутку третируем, а про Станковича боимся что-то сказать. Из РФС, РПЛ кто-то высказался? Из Госдумы? Они что, футбол не смотрели или на праздниках были? Они же так активно Безрукова бедного съели. Ну серьезно. Давайте уважать себя и российский футбол», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ», однако цитировать эти слова эксперта на своих ресурсах канал не стал.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Аршавин Андрей
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Комментарии (23)
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1747128057
Иностранцы со времён бомбардира Петра Алексеевича Романова у нас проходят по разряду жизненно необходимых экзотических животных,подлежащих государственной охране.
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andr2112
1747129567
МОЛОДЧИК! Все правильно сказал!
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АлексМак
1747132054
отлично сказал
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boris63
1747133289
Кому кому только не Аршавину говорить про это, вспомнил о российском футболе. Вы в Зените разберитесь со своим углем, не больше двух Россиян в каждом матче. О каком Российском футболе говорит Андрюха. Научитесь сначала уважать своих болельщиков.
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subbotaspartak
1747134176
В кандалы и в Сибирь без права... просто без права...
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BRO_football
1747135939
На правду не обижаются. Пусть потом Следственный комитет доказывает, что Станкович был не прав. Лучше вообще оставить этот эпизод со Станковичем без внимания. А то начнётся расследование и выяснится, что факты коррупции в РПЛ действительно имеются. Это как случай с Федорищевым, который сказал что Крылья Советов должны денег людям, занимающимся коррупцией в футболе. Публично отреагировали, начали расследование и... тишина. Все всё забыли. Ничего не поменялось
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СильныйМозг
1747136594
Станковичу прыгать мало, перешёл на язык жестов, скоро выйдет на поле, вместе с газетой, сядет срать и читать её, вместо футбола. В общем, это лукойловский продукт, как и болельщики.
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andr45
1747140263
Андрюха, еще из Аппарата Президента никто ничего не сказал,заявление Пескова я тоже не слышал ничего не сказал, ФСБ тоже почему-то молчит и т.д.((( Кстати, когда БЫСТРОВ в грязь кидал футболку с символикой и гербом РФ, эти уважаемые конторы тоже молчали( И только один ты, гневно его осудил!!! (Про себя)
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andr45
1747141178
АНДРЮХА «тренер показал что-то подобное?» А, что оно показал? Что игроки останутся без премии?)
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Мойша Израилевич
1747142168
Ну сравнил с Великобританией где работают законы не смотря на имена.. В России всегда все решения принимаются конъюктурно. Сербия одна из немногих европейских стран лояльная России. Вучич даже постоять поиезжал на 9 мая. Поэтому и реакции нет. Вот и всё.
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