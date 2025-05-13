Смелая речь Аршавина по выходке Станковича: «Почему молчит Следственный комитет?»

Бывшему игроку сборной России Андрею Аршавину не понравились жесты главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче против «Динамо» (0:2).

Когда судьи не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, серб показал жест, которым обычно изображают деньги.

После игры с «Динамо» никто из игроков и тренеров «Спартака» не стал общаться с прессой.

Красно-белые опустились на 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей.

«У меня большой спич. Программы не хватит.

Первое. Ему нужно извиниться, потому что мы все понимаем, что обозначает этот жест. Он сделал это на эмоциях. Понятно, что он имел в виду.

Я уважаю Станковича как игрока и как тренера, но он приехал в чужую страну. Вы представляете, чтобы в Англии даже английский тренер показал что-то подобное? Были бы порицание, штраф, дисквалификация.

У нас по Руслану Безрукову за безобидную шутку после матча с «Зенитом» проехалась Госдума, Следственный комитет, РФС, РПЛ. Все эти четыре инстанции что-то по Станковичу сказали? А это имиджевый урон российскому футболу. Все молчат. Почему? Потому что это Станкович или не было команды?

Станковичу нужно просто извиниться. Должен быть жесткий штраф, максимальная дисквалификация и порицание. Представляете, чтобы в Англии Арсен Венгер такое показал? Что было бы?

Надо уважать себя. Мы не уважаем себя. Мы своего за безобидную шутку третируем, а про Станковича боимся что-то сказать. Из РФС, РПЛ кто-то высказался? Из Госдумы? Они что, футбол не смотрели или на праздниках были? Они же так активно Безрукова бедного съели. Ну серьезно. Давайте уважать себя и российский футбол», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ», однако цитировать эти слова эксперта на своих ресурсах канал не стал.