Экс-арбитр ФИФА – о поведении Станковича: «Лучше оставить это для театра юного зрителя»

Бывший судья ФИФА Игорь Егоров высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

Когда судьи не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, серб показал жест, которым обычно изображают деньги.

– Стоит ли дисквалифицировать Станковича за такое?

– Конечно, стоит такое рассматривать. Я смотрел на жест по телевизору. Без внимания это оставлять нельзя.

– Не слишком ли много позволяет себе Станкович в адрес судей?

– Его работа с одной стороны заслуживает уважения, но с другой своим поведением он перечеркивает все, что он делает для «Спартака». Хорошие матчи чередуются с плохими. Стабильности «Спартаку» не хватает. Работа Станковича видна, заметно, что микроклимат хороший.

Но эти вещи, которые он показывает, как он себя ведет, как он прыгает на резервных судей. Он же не шут, а тренер. Не совсем к лицу ему эти театральные постановки. Лучше оставить это для театра юного зрителя. У всех разное воспитание, людей одинаковых не бывает, все ведут себя по-разному.

– Как вам, в целом, судейство в РПЛ сейчас?

– Судейством всегда будет кто-то доволен, а кто-то не доволен. Я вчера смотрел матч «Рубин» – «Ростов», там тренер казанцев Рашид Маматкулович Рахимов иногда бросался с недоумением в адрес арбитров, но это было вежливо и по-мужски. Тренер «Ростова» больше говорил своим помощникам.