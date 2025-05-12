Гончаренко прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Нижегородцы дома победили со счетом 5:2.

Покер оформил Хуан Мануэль Боселли.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Что это было? В первом тайме Эктов, Боссели менялись местами. Какой‑то тотальный футбол показали.

– Надо поздравить ребят и болельщиков с победой, потому что очки сейчас тяжело даются. Да, мы первый тайм очень легко провели. Первый забитый гол придал нам вдохновения, и мы более настойчиво вперед побежали.

Гол, который мы пропустили на последних секундах первого тайма, немного встрепенул «Крылья», и по ходу второго тайма был момент, где мы пропустили. Нам следовало во втором тайме лучше держать мяч.

Но, учитывая, что стиль сейчас такой, может, где‑то от простоты исходим. Можно было убежать в контратаку для того, чтобы угрожать воротам и держать мяч, не отдавая просто так его сопернику.

– Первый гол был забит после прессинга Никиты Каккоева. Этот план можно использовать в игре с «Факелом» или что‑то новое будете придумывать?

– Каккоев играет в центре поля, потому что у нас много проблем. Тичич, Калинский, Марадишвили… Соответственно нам надо было как‑то распределять роли. Каккоев по качествам подходит – как центральный защитник, так и опорный, и КПД очень высокий в центре поля.

Поэтому для нас это не новость, что он может бежать, забивать, отдавать какие‑то передачи и прессинговать хорошо.

Что касается «Факела», давайте наберемся терпения. Наша цель, чтобы мы эмоции сохранили и провели так же и на таком же кураже как сегодня, матч с «Факелом».