РПЛ. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) благодаря покеру Боселли

«Пари НН» набрал три очка в 28-м туре чемпионата России.

Нижегородцы дома крупно обыграли «Крылья Советов» – 5:2.

Главным героем встречи стал форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли – в его активе четыре гола.

«Крылья» остались на десятом месте в лиге с сохранением риска попасть в зону стыков.

«Пари НН» поднялся на 13-ю строчку РПЛ, исключив этой победой вариант с прямым вылетом из высшего дивизиона.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара) – 5:2 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Грулев, 9; 2:0 – Боселли; 3:0 – Боселли (с пенальти), 44; 4:0 – Боселли, 45+1; 4:1 – Олейников, 45+4; 4:2 – Шитов, 65; 5:2 – Боселли (с пенальти), 76.

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