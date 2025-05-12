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  • РПЛ. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) благодаря покеру Боселли

РПЛ. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) благодаря покеру Боселли

Вчера, 20:58
12

«Пари НН» набрал три очка в 28-м туре чемпионата России.

Нижегородцы дома крупно обыграли «Крылья Советов» – 5:2.

Главным героем встречи стал форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли – в его активе четыре гола.

«Крылья» остались на десятом месте в лиге с сохранением риска попасть в зону стыков.

«Пари НН» поднялся на 13-ю строчку РПЛ, исключив этой победой вариант с прямым вылетом из высшего дивизиона.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара) – 5:2 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Грулев, 9; 2:0 – Боселли; 3:0 – Боселли (с пенальти), 44; 4:0 – Боселли, 45+1; 4:1 – Олейников, 45+4; 4:2 – Шитов, 65; 5:2 – Боселли (с пенальти), 76.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пари НН
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Комментарии (12)
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Красногорск_Фан
1747073079
Какой то договорнячок
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Dr Metal
1747073230
Спасись, НН
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...уефан
1747073408
...на авиационный керосин заработали самарцы...
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FWSPM
1747073729
мощный игрок боселли семаку на заметку
Ответить
balam
1747073912
оказывается Пися рулит в рпл. кто чемпион,кто на вылет-плата по таксе
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Янвapь 62
1747074486
Крылья продали игру 100%. Или же Песьяков (лично) продал - опыта ему не занимать. Ещё в прошлом году надо было эту длиннобудылую ху..ту на полиграф отправить
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saf05
1747074964
Вот это Гончар накидал крыльям картошки
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FFR
1747075072
Игра мне показалась подозрительной.
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zigbert
1747076256
Боселли один из лучших иностранных игроков. На этот раз сыграл на вдохновении.
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BRO_football
1747083142
Что-то подозрительно Пари НН прорвало на голы. Худшая команда по результативности в РПЛ после Факела и внезапно 5 голов.
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