Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» разгромно проиграли «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение от «Пари НН» в 28-м туре РПЛ.

Самарцы на выезде проиграли со счетом 2:5.

Покер оформил Хуан Мануэль Боселли.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Что случилось с командой в первом тайме?

– Мы плохо вошли в игру, мне действительно неприятно это говорить. Не могу сказать, что забивали нам, потому что эти голы мы забили фактически сами себе.

Давайте что‑то еще спросим, потому что есть вопросы, на которые трудно ответить.

– Как перестраивали игру во втором тайме? Показалось, что можете вернуться.

– Было 4:2, могли сделать 4:3, но когда пропустили пятый гол, пришлось прятать людей, у которых желтые карточки. Также есть люди, которые не совсем здоровы, некоторые замены были связаны с этим.

Когда стало 4:2, потом была возможность сделать 4:3, это был ключевой момент, чтобы вернуться в игру. Глупые, легкие пенальти.