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  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби с «Динамо»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби с «Динамо»

Вчера, 20:33
10

В «Спартаке» остались недовольны судейством в матче 28-го тура чемпионата России против «Динамо».

Спартаковцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча на «ВТБ Арене».

«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте, и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

  • Дерби судил Алексей Сухой.
  • «Спартак» проиграл со счетом 0:2 и опустился на 5-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
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Комментарии (10)
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NewLife
1747071810
Позор РФС и его ангажированным судьям.
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ЗаЖиМ
1747072570
Поздно пить боржоми....
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Красногвардейчик
1747072597
Ребята...вы чисто проиграли и именно по игре проиграли Динамо....вам и так больше всех пенальти ставили в сезоне....не в этом дело!!! Ищите проблему, внутри клуба
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fakeid
1747072954
стыдно за тарасофских позорников, во главе с психопатом)
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Desma
1747073633
Это те кто никогда не жалуется!? "рука Касереса в штрафной на 81-й"? Хряки видимо не смотрели матч Барса - Реал, где судья вполне справедливо и по правилам не назначил пенальти за попадание мяча в руку защитника Реала. P.S. Если бы подобное случилось в игре против «Динамо», то Станкович наверное изнасиловал судью в поле вместе с ВАРом.
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...уефан
1747073937
...к Ростову готовьтесь, нехер теперь блеять...
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Константин-Шапкин-google
1747075713
Жаловаться тем, кто всё это мутит нет смысла. Нужно готовиться к следующим играм
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Symbol
1747076694
Вы странные. Если это не игра рукой, то что? Или в глаза долбитесь от ненависти? Мяч не с метра в руку попал. Он летел, летел, летел и еще раз летел и всё равно попал в отставленную руку, прервавшую траекторию его полёта. Вот просто объективно, это не игра рукой в своей штрафной площади? Она не расширяла площадь тела? Не было возможности избежать попадания в неё? Если нет, то КДК головного мозга ваш диагноз. А что там ставят и не ставят в Испаниях и прочих тридварастиях, так это их дело. Они в матчах оффсайды по 2 метра не видят и ничего. На них равняться будем? P.S. проиграли по делу. Вопрос в другом. Как трактуются эпизоды?
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шахта Заполярная
1747080041
А сухой на самом деле 8ука продажная
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