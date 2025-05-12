«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби с «Динамо»

В «Спартаке» остались недовольны судейством в матче 28-го тура чемпионата России против «Динамо».

Спартаковцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча на «ВТБ Арене».

«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте, и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.