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Раскрыта зарплата Анчелотти в сборной Бразилии

Вчера, 19:28
1

Стало известно, сколько будет зарабатывать Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

Зарплата итальянца составит 10 миллионов евро в год. Примерно столько же ему платит «Реал».

В случае победы на ЧМ-2026 тренер получит 5-миллионный бонус.

  • Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
  • Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
  • Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
  • В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
  • Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.

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Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Бразилия Анчелотти Карло
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1747068425
А чем будут платить, бананами?
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