Раскрыта зарплата Анчелотти в сборной Бразилии

Стало известно, сколько будет зарабатывать Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

Зарплата итальянца составит 10 миллионов евро в год. Примерно столько же ему платит «Реал».

В случае победы на ЧМ-2026 тренер получит 5-миллионный бонус.