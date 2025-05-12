Раскрыта зарплата Анчелотти в сборной Бразилии

Стало известно, сколько будет зарабатывать Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.
Зарплата итальянца составит 10 миллионов евро в год. Примерно столько же ему платит «Реал».
В случае победы на ЧМ-2026 тренер получит 5-миллионный бонус.
- Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
- Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
- Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
- В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
- Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.
Источник: Globo Esporte