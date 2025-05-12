В Бразилии объяснили приглашение Анчелотти в сборную

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной.
«Приглашение Анчелотти в сборную Бразилии – больше чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале.
Он величайший тренер в истории, а теперь он возглавит крупнейшую сборную на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», – заявил глава CBF.
- Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
- Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
- Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
- В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
- Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.
Источник: твиттер Бразильской конфедерации футбола