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  • Канчельскис – о футболисте «Спартака»: «Если не нравится, то надо прощаться»

Канчельскис – о футболисте «Спартака»: «Если не нравится, то надо прощаться»

Вчера, 17:52
7

Андрей Канчельскис прокомментировал игровой спад форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

  • Костариканец продлил безголевую серию до 11 матчей подряд во всех турнирах.
  • Он не забивает со 2 марта.
  • При этом Угальде остается лучшим бомбардиром сезона РПЛ с 16 мячами.

«Сейчас он далeк от «ПСЖ», надо было его тогда отправлять туда, когда была возможность. Может, он обиделся или есть ещe какие-то причины спада. Мы можем только догадываться.

Пора ему сменить обстановку. Своим видом он показывает, что ему не нравится здесь. Если не нравится, то надо прощаться.

Не хочешь играть, защищать цвета «Спартака», тогда надо сказать до свидания и пожать руку. Конечно, какой он раньше был и сейчас – два разных игрока», – сказал Канчельскис.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Угальде Манфред Канчельскис Андрей
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Комментарии (7)
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O-kolesov
1747062360
А кому понравится находиться в свинячем загоне?
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СильныйМозг
1747062904
А какой он был раньше и сейчас. Тогда мёртвый и сейчас! :)))
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NewLife
1747063877
Я бы скорее предпочел сказать: "прощай" Канчельскису)
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Интерес
1747064299
Из изгоев в герои и обратно.Футболист-лифт.
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Cleaner
1747064465
Пусть БАБЛО Спартаку вернет и вот только тогда может проваливать на все четыре стороны.
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Литейный 4 (returned)
1747069933
Какое ПСЖ? Эта палешка все голы забила либо из офсайда, либо с нарушением, либо пенальти. Его край это хряки. Гыгыгы
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FWSPM
1747073667
там с половиной команды нужно прощаться
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