Канчельскис – о футболисте «Спартака»: «Если не нравится, то надо прощаться»

Андрей Канчельскис прокомментировал игровой спад форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

Костариканец продлил безголевую серию до 11 матчей подряд во всех турнирах.

Он не забивает со 2 марта.

При этом Угальде остается лучшим бомбардиром сезона РПЛ с 16 мячами.

«Сейчас он далeк от «ПСЖ», надо было его тогда отправлять туда, когда была возможность. Может, он обиделся или есть ещe какие-то причины спада. Мы можем только догадываться.

Пора ему сменить обстановку. Своим видом он показывает, что ему не нравится здесь. Если не нравится, то надо прощаться.

Не хочешь играть, защищать цвета «Спартака», тогда надо сказать до свидания и пожать руку. Конечно, какой он раньше был и сейчас – два разных игрока», – сказал Канчельскис.