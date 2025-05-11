Угальде и Гарсия продлили безголевые серии

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде продлил безголевую серию до 11 матчей подряд во всех турнирах. В матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2) он вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

Костариканец не может отличиться в последних 9 играх РПЛ. Он не забивает за клуб уже более двух месяцев. Последний гол Угальде забил 2 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Другой форвард «Спартака» Ливай Гарсия продлил безголевую серию в матчах РПЛ. В игре с «Динамо» тринидадец вышел на замену после перерыва.

Игрок, приобретенный «Спартаком» 7 февраля у АЕКа за 18,7 миллиона евро, пока не отметился ни одним результативным действием в РПЛ. На счету Гарсии 0+0 в 10 матчах. Тринидадец забил 1 гол за «Спартак» в 3 кубковых встречах.