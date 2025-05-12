Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался после матча 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0).

«Спартак» весной хронически безобразно начинает матчи и проводит первые полчаса – вот главная причина в том числе этого поражения. И далеко не только его.

Казань забила на 7-й и 28-й.

«Акрон» забил на 23-й и 29-й.

Махачкала забила на 10-й и 16-й.

«Динамо» забило на 7-й и 30-й.

ЧЕТВЕРТЫЙ случай за короткий весенний отрезок, когда красно-белые забывают выйти на игру, получают 0:2 и потом лихорадочно пытаются все исправить. Удалось только с «Акроном». Последний час сегодня «Спартак» не был плох, но ничего не мог реализовать, а «Динамо» сыграло по счету и не так уж много явных моментов дало создать. И слишком многое было потеряно в начале.

Почему «Спартак» первые полчаса регулярно не играет в футбол – вопрос Станковичу. И тут уже неважно, какова ситуация с россиянами в команде. Это тренерская история», – написал Рабинер.