Комментатор игры «Динамо» – «Спартак» на «Матч ТВ» едва не опоздал – он перепутал стадионы

Дмитрий Шнякин, комментатор игры 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0) на «Матч ТВ», сообщил, что мог опоздать на встречу.

«Задумался и заслушался за рулем во время Эль Класико, что просто двинул… в сторону «Лукойл Арены».

Пустота вокруг стадиона быстро смутила, поэтому спустя 13 минут уже домчался до арены Льва Ивановича.

Все-таки впервые за сезон московское дерби комментирую. Какое-либо. Мне простительно!» – написал Шнякин.