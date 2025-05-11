Комментатор игры «Динамо» – «Спартак» на «Матч ТВ» едва не опоздал – он перепутал стадионы

Дмитрий Шнякин, комментатор игры 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0) на «Матч ТВ», сообщил, что мог опоздать на встречу.
«Задумался и заслушался за рулем во время Эль Класико, что просто двинул… в сторону «Лукойл Арены».
Пустота вокруг стадиона быстро смутила, поэтому спустя 13 минут уже домчался до арены Льва Ивановича.
Все-таки впервые за сезон московское дерби комментирую. Какое-либо. Мне простительно!» – написал Шнякин.
- Комментатор работает на «Матч ТВ» со дня основания в 2015 году.
- До этого Шнякин работал на «НТВ-Плюс».
- В детстве и юношестве уроженец Москвы занимался единоборствами.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина