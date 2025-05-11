Динамовец Гладышев признался, что «дорисовал» пенальти в матче со «Спартаком»: «Без этого никак»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
- Гладышев заработал пенальти.
- С 11-метрового и был забит победный мяч.
- «Динамо» поднялось на 4-е место, опустив «Спартак» на 5-е.
– Ты заработал пенальти. Ты спровоцировал Рябчука на такой фол?
– Просто замыкал то, что на тренировках готовили.
– То есть чуточку «дорисовал»?
– Чуточку, да. Но без этого никак.
– Ты можешь появиться в списке пенальтистов, учитывая твою результативность?
– Нет, я только с игры забиваю.
– А чем тебя пенальти не прельщают?
– Плохо бью.
– Рябчук получил желтую карточку. Была установка давить в ту сторону, чтобы была вторая желтая?
– Да, конечно. Я пытался, пробовал, старался, но не получилось.
– Ощущали давление «Спартака» во втором тайме?
– Почувствовали, но уже где‑то в районе 75‑й минуты, когда сил уже не хватало.
Источник: «Матч ТВ»