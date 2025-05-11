Динамовец Гладышев признался, что «дорисовал» пенальти в матче со «Спартаком»: «Без этого никак»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Гладышев заработал пенальти.

С 11-метрового и был забит победный мяч.

«Динамо» поднялось на 4-е место, опустив «Спартак» на 5-е.

– Ты заработал пенальти. Ты спровоцировал Рябчука на такой фол?

– Просто замыкал то, что на тренировках готовили.

– То есть чуточку «дорисовал»?

– Чуточку, да. Но без этого никак.

– Ты можешь появиться в списке пенальтистов, учитывая твою результативность?

– Нет, я только с игры забиваю.

– А чем тебя пенальти не прельщают?

– Плохо бью.

– Рябчук получил желтую карточку. Была установка давить в ту сторону, чтобы была вторая желтая?

– Да, конечно. Я пытался, пробовал, старался, но не получилось.

– Ощущали давление «Спартака» во втором тайме?

– Почувствовали, но уже где‑то в районе 75‑й минуты, когда сил уже не хватало.