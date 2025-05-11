Флик высказался о победе «Барселоны» над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 35-го тура Ла Лиги с «Реалом» (4:3).

«Эта победа – для болельщиков и игроков. Фантастика. У «Реала» отличная команда. Нам удалось отыграться со счета 0:2 и это после матча в Милане, который длился более 120 минут. Было нелегко с этим справиться, но нам отлично это удалось. Мне теперь придется проверить свое сердце.

Я думаю, нам нужно многое улучшить в защите. Когда мы прессингуем, то все идет хорошо, но когда допускаем ошибку, как в случае с первым голом, все усложняется. Команда принимает хорошие коллективные решения.

Против нас играли отличные футболисты. Это не оправдание, но трудно, когда нет возможности тренировать такие моменты, ведь мы играем каждые три дня. Нам нужно прибавлять, и мы уже думаем о предсезонке, чтобы улучшить все это.

У этой команды фантастический дух. Им нравится играть, тренироваться, соревноваться, и я думаю, что если у вас интенсивные тренировки, то вам легче играть. Хорошая тренировочная сессия делает вас лучше в матчах».

Возвращение наших игроков – это очень позитивный момент. Ферран сыграл очень хорошо. Это правда, что Роберт восстановился после травмы. Здорово, что он находится на таком уровне.

Мы еще не чувствуем себя чемпионами. Было бы здорово выиграть три трофея. Нам осталась еще одна победа», – сказал Флик.