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Флик высказался о победе «Барселоны» над «Реалом»

Вчера, 21:47

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 35-го тура Ла Лиги с «Реалом» (4:3).

«Эта победа – для болельщиков и игроков. Фантастика. У «Реала» отличная команда. Нам удалось отыграться со счета 0:2 и это после матча в Милане, который длился более 120 минут. Было нелегко с этим справиться, но нам отлично это удалось. Мне теперь придется проверить свое сердце.

Я думаю, нам нужно многое улучшить в защите. Когда мы прессингуем, то все идет хорошо, но когда допускаем ошибку, как в случае с первым голом, все усложняется. Команда принимает хорошие коллективные решения.

Против нас играли отличные футболисты. Это не оправдание, но трудно, когда нет возможности тренировать такие моменты, ведь мы играем каждые три дня. Нам нужно прибавлять, и мы уже думаем о предсезонке, чтобы улучшить все это.

У этой команды фантастический дух. Им нравится играть, тренироваться, соревноваться, и я думаю, что если у вас интенсивные тренировки, то вам легче играть. Хорошая тренировочная сессия делает вас лучше в матчах».

Возвращение наших игроков – это очень позитивный момент. Ферран сыграл очень хорошо. Это правда, что Роберт восстановился после травмы. Здорово, что он находится на таком уровне.

Мы еще не чувствуем себя чемпионами. Было бы здорово выиграть три трофея. Нам осталась еще одна победа», – сказал Флик.

  • Голы у «Барселоны» забили Эрик Гарсия на 19-й минуте, Ламин Ямаль на 32-й и Рафинья на 34-й и 45-й. У «Реала» трижды отличился Килиан Мбаппе. Он забил на 5-й минуте с пенальти, на 14-й и на 70-й.
  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 82 очками после 35 матчей. «Реал» за три тура до финиша отстает на 7 очков. У мадридцев на счету 75 баллов.
  • Ранее «Барселона» выиграла в этом сезоне Кубок и Суперкубок Испании.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Флик Ханс-Дитер
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