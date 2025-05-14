Медведев высказался об уровне РПЛ в сравнении с матчем «Барселона» – «Реал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что российский футбол нельзя назвать плохим.

«Включил матч «Барселона» – «Реал», там хороший футбол, но это не значит, что у нас плохой. Посмотрите, как играл «Пари НН» с «Крыльями Советов», покер сделал игрок хозяев. Это было красиво.

Важнейшая составляющая футбола как зрелища – болельщики. Когда наша арена заполняется под 40–60 тысяч человек – это главный результат работы клуба, помимо спортивных достижений», – сказал Медведев.