Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги гостевого матча 35-го тура Примеры с «Барселоной» (3:4).

«Мы допустили несколько очевидных ошибок и поплатились за это пропущенными голами.

Я поменял Винисиуса, потому что у него возникли проблемы с голеностопом. Он хотел дальше играть, но повреждение его беспокоило, поэтому я сделал замену.

Мбаппе хорошо сыграл. У нас были прекрасные моменты, мы атаковали из-за защитников, забили три гола и могли забить еще. У команды был четкий план игры в нападении. Защищаться мы могли бы получше. В первые 30 минут тоже должны были сыграть лучше. Не нужно забывать, что сегодня у нас не было пяти защитников.

С Родриго все в порядке. Я им доволен. Он еще не оправился до конца от болезни.

Защищаться нужно было лучше. Это очевидно. Мы плохо оборонялись, вот и все. Мы упустили несколько шансов, и они нас наказали. Каждый может дать любую оценку нам, какую пожелает.

У нас дважды был шанс счет 4:4. Это была близкая по результату игра, конкурентная и упорная до последней секунды. Мы даже забили, но гол не засчитали из-за офсайда.

Мы играли против отличного соперника, на поле были две прекрасные команды. Мне не в чем винить своих подопечных с точки зрения отношения и самоотдачи. Все сложилось не очень хорошо, но мы боролись», – сказал Анчелотти.