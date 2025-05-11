Бундеслига. «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» после новости об уходе Хаби Алонсо

В матче 33-го тура Бундеслиги «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 2:4.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте усилиями Жереми Фримпонга. «Боруссия Д» в ответ забила два мяча еще до перерыва. Отличились Юлина Брандт на 33-й минуте и Юлиан Рюэрсон на 43-й.

После перерыва дортмундцы забили еще два раза. Карим Адейеми отправил мяч в сетку ворот хозяев на 73-й минуте, а Серу Гирасси – на 77-й. Гол Йонас Хофманна на 90+2-й минуте позволили «Байеру» избежать разгрома.

Это была последняя домашняя встреча для леверкузенцев под руководством Хаби Алонсо. Он объявил об уходе с поста главного тренера «Байера» на этой неделе.

«Боруссия» выиграла 5-й матч подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия команды в Бундеслиге составляет 7 игр. «Байер» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 7 встреч.

Леверкузенцы занимают 2-е место с 68 очками после 33 встреч. «Боруссия» идет 5-й с 54 баллами. Ее отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 1 очко.

Германия. Бундеслига. 33-й тур

Байер – Боруссия Д – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Фримпонг, 31; 1:1 – Брандт, 33; 1:2 – Рюэрсон, 43; 1:3 – Адейеми, 73; 1:4 – Гирасси, 77; 2:4 – Хофманн, 90+2.

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