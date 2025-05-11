Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» после новости об уходе Хаби Алонсо

Бундеслига. «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» после новости об уходе Хаби Алонсо

Вчера, 18:26

В матче 33-го тура Бундеслиги «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 2:4.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте усилиями Жереми Фримпонга. «Боруссия Д» в ответ забила два мяча еще до перерыва. Отличились Юлина Брандт на 33-й минуте и Юлиан Рюэрсон на 43-й.

После перерыва дортмундцы забили еще два раза. Карим Адейеми отправил мяч в сетку ворот хозяев на 73-й минуте, а Серу Гирасси – на 77-й. Гол Йонас Хофманна на 90+2-й минуте позволили «Байеру» избежать разгрома.

Это была последняя домашняя встреча для леверкузенцев под руководством Хаби Алонсо. Он объявил об уходе с поста главного тренера «Байера» на этой неделе.

«Боруссия» выиграла 5-й матч подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия команды в Бундеслиге составляет 7 игр. «Байер» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 7 встреч.

Леверкузенцы занимают 2-е место с 68 очками после 33 встреч. «Боруссия» идет 5-й с 54 баллами. Ее отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 1 очко.

Германия. Бундеслига. 33-й тур

Байер – Боруссия Д – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Фримпонг, 31; 1:1 – Брандт, 33; 1:2 – Рюэрсон, 43; 1:3 – Адейеми, 73; 1:4 – Гирасси, 77; 2:4 – Хофманн, 90+2.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Еще по теме:
«Байер» описал Алонсо одним словом перед уходом Хаби в «Реал» 1
Хаби Алонсо выбрал новую схему для «Реала»
Гвардиола отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Байера»
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Байер Алонсо Хаби
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» упрекнули в том, что команда не умеет проигрывать
01:30
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от «Динамо»
00:59
1
Стало известно, что тормозит продление контракта Станковича со «Спартаком»
00:50
1
Радимов пошутил над внешним видом Гусева
00:36
2
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после поражения от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
РПЛ объявила, что накажет «Спартак» за массовую выходку после поражения от «Динамо»
Вчера, 23:31
22
Станковича уличили во лжи после матча с «Динамо»
Вчера, 23:18
3
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо»
Вчера, 23:00
4
ВидеоДинамовец Гладышев признался, что «дорисовал» пенальти в матче со «Спартаком»: «Без этого никак»
Вчера, 22:53
2
ВидеоСтанкович во время матча с «Динамо» жестом намекнул на продажность судьи
Вчера, 22:29
5
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» после новости об уходе Хаби Алонсо
Вчера, 18:26
Видео«Альянц Арена» красиво попрощалась с Мюллером, который покидает «Баварию» после 25 лет в клубе
Вчера, 10:40
Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»
10 мая
1
Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги
10 мая
«Байер» описал Алонсо одним словом перед уходом Хаби в «Реал»
10 мая
1
Экс-партнер Аршавина – фаворит на замену Алонсо в «Байере»
10 мая
Алонсо прокомментировал уход из «Байера» – Хаби возглавит «Реал»
9 мая
3
«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии
9 мая
1
«Байер» объявил об уходе Алонсо
9 мая
1
Новый тренер «Реала» уведомил об уходе с текущего места работы
9 мая
ВидеоИгрок «Баварии» встретился с толпой болельщиков в Париже и был обворован
8 мая
«Бавария» хочет сделать второго бомбардира Бундеслиги дублером Кейна
6 мая
Вирц сделал выбор между «Реалом», «Баварией» и «Манчестер Сити»
6 мая
6
«Байер» может назначить тренера без опыта на взрослом уровне
5 мая
Кейн прокомментировал первый трофей в карьере
5 мая
1
«Байер» рассматривает трех тренеров на замену Хаби Алонсо
5 мая
1
«Вольфсбург» уволил главного тренера после разгрома от «Боруссии»
5 мая
1
31-летний Кейн впервые в карьере взял трофей
4 мая
3
«Бавария» в 34-й раз выиграла Бундеслигу
4 мая
Бундеслига. «Бавария» пропустила от «Лейпцига» на 95-й минуте (3:3) и отложила оформление чемпионства
3 мая
«Бавария» объявила об уходе защитника
2 мая
Фото«Байер» объявил о трансфере за 12 миллионов
1 мая
Клопп одобрил назначение Анри в клуб Бундеслиги
24 апреля
В «Байере» прокомментировали возможный уход Алонсо в «Реал»
22 апреля
«Бавария» определилась с альтернативой для Вирца – это воспитанник «Барселоны»
21 апреля
Бундеслига. «Байер» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1) и отстал от «Баварии» на 8 очков
20 апреля
1
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» победила менхенгладбахскую (3:2)
20 апреля
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» (4:0) и лидирует с 9-очковым отрывом
19 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 