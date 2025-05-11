Тренер «Ахмата» предположил, что игроки команды надеются на третьих лиц

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Акроном» (2:3).
– Вновь вели в счете, вновь результат не удалось удержать. Проклятие какое‑то?
– Слово «проклятие», конечно, нельзя говорить. Но то, что с самого начала, как я работаю с командой, есть много ошибок перед нашей штрафной, это беда. Сколько ни бьемся – она остается.
Нужно в своей штрафной разбираться с игроками, чтобы не было добиваний. Видимо, психология, надежда на кого‑то, на третьих лиц. Но это неправильно, в этом плане претензии к команде большие.
Если брать атакующую игру и всецело игру команды, то мы соперника переиграли по моментам и по всем показателям. Но главное результат. На ноль сыграть очень тяжело, как ни бьемся и как ни работаем, как ни выстраиваем, к сожалению, проблема остается.
Пропустили три мяча, ну куда? В простых ситуациях. К сожалению, такая данность.
– Это поражение перечеркивает возможность на спасение «Ахмата» напрямую?
– Хватает арифметики различной, посмотрим. Есть одно – команда должна создать импульс. Я сказал футболистам, что мужчина и спортсмен проявляется в трудную минуту. Ты можешь проиграть бой, но должен выиграть сражение. Последние два шага будут самыми важными.
- Голы у «Акрона» забили Дмитрий Пестряков на 17-й минуте, Ифет Джаковац на 45+4-й и Владимир Хубулов на 85-й. У «Ахмата» отличились Амин Талаль на 8-й и Георгий Мелкадзе на 72-й.
- «Ахмат» с 24 очками после 28 матчей остается в зоне стыковых матчей на 13-м месте. Команда отстает на 2 очка от 12-й строчки, гарантирующей место в РПЛ.