Тренер «Ахмата» предположил, что игроки команды надеются на третьих лиц

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Акроном» (2:3).

– Вновь вели в счете, вновь результат не удалось удержать. Проклятие какое‑то?

– Слово «проклятие», конечно, нельзя говорить. Но то, что с самого начала, как я работаю с командой, есть много ошибок перед нашей штрафной, это беда. Сколько ни бьемся – она остается.

Нужно в своей штрафной разбираться с игроками, чтобы не было добиваний. Видимо, психология, надежда на кого‑то, на третьих лиц. Но это неправильно, в этом плане претензии к команде большие.

Если брать атакующую игру и всецело игру команды, то мы соперника переиграли по моментам и по всем показателям. Но главное результат. На ноль сыграть очень тяжело, как ни бьемся и как ни работаем, как ни выстраиваем, к сожалению, проблема остается.

Пропустили три мяча, ну куда? В простых ситуациях. К сожалению, такая данность.

– Это поражение перечеркивает возможность на спасение «Ахмата» напрямую?

– Хватает арифметики различной, посмотрим. Есть одно – команда должна создать импульс. Я сказал футболистам, что мужчина и спортсмен проявляется в трудную минуту. Ты можешь проиграть бой, но должен выиграть сражение. Последние два шага будут самыми важными.