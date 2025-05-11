Дзюба рассказал о своей системе подсчета голевых передач

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2) заявил, что сделал две голевые передачи в этой игре. Он был признан лучшим футболистом встречи.

– Спасибо большое тем, кто выбрал меня [лучшим игроком матча]. Мне очень приятно.

Тяжелейшая игра. Вместо того, чтобы выиграть спокойно, опять на морально‑волевых. Но очень горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем мужает, становится чуть наглее. Да, с перепадами, но бьемся, сражаемся. Это очень круто. И ребята на замену вышли замечательно. Безумно счастлив. Приятно побеждать. Победа – это очень приятно.

– Сколько у вас сегодня голевых передач по системе Артема Дзюбы?

– Сегодня две. Если вратарь отбивает, и тут же добивание – это голевая считается во всем мире. Поэтому для меня две. Но самое важное сегодня – победа. Давно так не уставал.

– В концовке, когда Хубулов забивал, было видно, что у вас тоже было желание коснуться мяча.

– Я мог в него сыграть, но понимал, что он находится в более выгодной позиции. И я увидел, что он свежее, и я начал убегать в центр, чтобы уводить Жирова. Так и получилось.

Беншимоль классно разобрался, покатил, и Хуба [Владимир Хубулов] попал. При счете 2:1 я должен был забивать, там при угловом Алекса [Джурашович] просто феноменальную передачу пяткой отдал, и я ударил, в голову попал Шелии.

Шелия – вратарь куражный, тащит, но при третьем мяче ему немножко не повезло, мяч между ног пролетел. Считаю, Шелия сегодня держал «Ахмат» до конца игры.

– Вы сегодня и через себя пытались забить.

– Было такое желание. Потом думаю: пока до скорой довезли бы меня… Поэтому не надо выдумывать, надо играть на козырях.

– Джаковац в перерыве говорил, что выходили на первый тайм с мыслями, что решили задачу остаться в РПЛ…

– Если Джаковац так сказал, сейчас я с ним поговорю, если он думает, что что‑то там решил. Выходили с понимаем, что «Ахмату» отступать некуда. Плюс они очень хороши на стандартах.

Плюс очень сильные индивидуально футболисты – Самородов и Садулаев. Ребята, от которых исходит опасность. Огромное спасибо нашим вратарям. Васютину, который потащил несколько раз. И Серега Волк вышел уверенно. Так что хорошая команда.