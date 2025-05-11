Дзюба рассказал о своей системе подсчета голевых передач

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2) заявил, что сделал две голевые передачи в этой игре. Он был признан лучшим футболистом встречи.
– Спасибо большое тем, кто выбрал меня [лучшим игроком матча]. Мне очень приятно.
Тяжелейшая игра. Вместо того, чтобы выиграть спокойно, опять на морально‑волевых. Но очень горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем мужает, становится чуть наглее. Да, с перепадами, но бьемся, сражаемся. Это очень круто. И ребята на замену вышли замечательно. Безумно счастлив. Приятно побеждать. Победа – это очень приятно.
– Сколько у вас сегодня голевых передач по системе Артема Дзюбы?
– Сегодня две. Если вратарь отбивает, и тут же добивание – это голевая считается во всем мире. Поэтому для меня две. Но самое важное сегодня – победа. Давно так не уставал.
– В концовке, когда Хубулов забивал, было видно, что у вас тоже было желание коснуться мяча.
– Я мог в него сыграть, но понимал, что он находится в более выгодной позиции. И я увидел, что он свежее, и я начал убегать в центр, чтобы уводить Жирова. Так и получилось.
Беншимоль классно разобрался, покатил, и Хуба [Владимир Хубулов] попал. При счете 2:1 я должен был забивать, там при угловом Алекса [Джурашович] просто феноменальную передачу пяткой отдал, и я ударил, в голову попал Шелии.
Шелия – вратарь куражный, тащит, но при третьем мяче ему немножко не повезло, мяч между ног пролетел. Считаю, Шелия сегодня держал «Ахмат» до конца игры.
– Вы сегодня и через себя пытались забить.
– Было такое желание. Потом думаю: пока до скорой довезли бы меня… Поэтому не надо выдумывать, надо играть на козырях.
– Джаковац в перерыве говорил, что выходили на первый тайм с мыслями, что решили задачу остаться в РПЛ…
– Если Джаковац так сказал, сейчас я с ним поговорю, если он думает, что что‑то там решил. Выходили с понимаем, что «Ахмату» отступать некуда. Плюс они очень хороши на стандартах.
Плюс очень сильные индивидуально футболисты – Самородов и Садулаев. Ребята, от которых исходит опасность. Огромное спасибо нашим вратарям. Васютину, который потащил несколько раз. И Серега Волк вышел уверенно. Так что хорошая команда.
- Дзюба в этом матче сделал голевой пас на Ифета Джаковаца на 45+4-й минуте.
- На 17-й минуте удар Дзюбы парировал вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, а полузащитник тольяттинцев Дмитрий Пестряков отправил мяч в сетку на добивании.
- По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’’, на счету Дзюбы стало 255 (169+86) очков в чемпионатах России. Он сравнялся по этому показателю с Дмитрием Лоськовым
- По подсчетам Transfermarkt, Дзюба уже превзошел рекорд Лоськова.