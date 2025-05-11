РПЛ. 1+1 Мелкадзе не помогли «Ахмату» взять очки против «Акрона» (2:3) и покинуть зону стыков

«Акрон» дома переиграл «Ахмат» со счетом 3:2 в матче 28-го тура чемпионата России.

Счет в матче открыли гости – Амин Талаль забил гол на 8-й минуте с передачи Георгия Мелкадзе. «Акрон» сумел отыграться и выйти вперед еще до перерыва. На 17-й минуте счет сравнял Дмитрий Пестряков, а на 45+4-й гол забил Ифет Джаковац с передачи Артема Дзюбы.

«Ахмат» сумел сравнять счет на 72-й минуте – мяч в сетку ворот хозяев отправил Мелкадзе, набравший второй балл за результативность в игре. Тольяттинцы добились победы, забив решающий гол на 85-й минуте. Отличился Владимир Хубулов.

«Акрон» занимает 9-е место в РПЛ с 35 очками после 28 матчей. «Ахмат» идет в зоне стыковых игр на 13-й строчке с 24 баллами.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Акрон (Тольятти) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Талаль, 8; 1:1 – Пестряков, 17; 2:1 – Джаковац, 45+4; 2:2 – Мелкадзе, 72; 3:2 – Хубулов, 85.

Удаление: Беншимоль, 90+6 – нет.

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