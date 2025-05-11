Сергей Иванов описал матч ЦСКА – «Краснодар» двумя прилагательными

Бывший министр обороны РФ, болельщик ЦСКА Cергей Ивaнов поделился впечатлением от матча 28-го тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (1:0).

– Как вам матч?

– Хороший матч, боевой. [Вратарь ЦСКА Игорь] Акинфеев вытащил мяч в первом тайме. Я вспоминал, сколько раз он спасал так свои команды. Примерно раз 100 или 200. ЦСКА додавил [соперника].

Теперь интересно: разрыв между «Зенитом» и «Краснодаром» [в РПЛ] составляет одно очко.