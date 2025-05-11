Дивеев – о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Мы не могли допустить их чемпионства на нашей арене»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

– Разговоров было много. Понимали, что эта игра значит для нас. Надо было выигрывать, чтобы подниматься в таблице. А то, что «Краснодар» в случае победы мог бы стать чемпионом… мы не могли допустить, чтобы «Краснодар» на нашей арене стал чемпионом. Мы выиграли, всех поздравляю с победой.

– От матча к матчу схема Марко Николича работает?

– Думаю, была интересная игра как с нашей стороны, так и со стороны «Краснодара». У них и у нас были моменты, но у нас, наверное, больше. Наверное, у нас было больше желания победить, потому что «Краснодар» приехал как бы как чемпион, они так подумали. Но мы им сказали: «Нет, давайте не здесь пока, а попробуйте дальше». Настраивались. Игра была интересной. Мы получили кайф.