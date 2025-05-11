Кисляк – после победы над «Краснодаром»: «Нас сильно подстегнули разговоры, что они едут к нам за чемпионством»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался после победы над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

– Очень важная игра для нас. Хотели исправиться за матч в Грозном, где не получилось победить. Считаю, удалось. Заслуженная победа.

– Не обидно, что все обсуждают «Зенит» и «Краснодар»?

– Да нет, не обидно. Было обидно слышать, когда все говорили, что «Краснодар» едет на «ВЭБ Арену» за чемпионством, что они хотят отпраздновать чемпионство здесь. Это нас очень сильно подстегнуло. Но мы с характером, не позволили этого сделать.