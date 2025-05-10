Рабинер прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Краснодар» сегодня исчерпал лимит осечек, которые может себе позволить, чтобы не потерять первое место. Теперь задача предельно ясна: шесть очков в Оренбурге и дома с «Динамо».

Удивительнее, по правде говоря, было бы обратное – если бы «быки» сегодня победили. У ЦСКА, как-никак, была 11-матчевая беспроигрышная серия, никакого спада в последнее время не просматривалось, «быков» он принимал. Перед этим туром ЦСКА лидировал по весенним очкам, краснодарцы шли по этому показателю на втором месте. Если какую-то потерю очков и можно назвать запланированной, то именно эту. Ни в этом факте, ни в том, как это произошло, драмы нет.

Другое дело, что второй тайм, в отличие от первого, «Краснодар» провел плохо. Чуть ожил после замен, мог в добавленное время сравнять, когда Кордоба и Мозес не успели замкнуть полуудар-полупрострел Кривцова, – но больше у гостей после перерыва не было ничего. Центр поля, зачастую ключевую зону у «быков», перекусил прекрасный этой весной 19-летний Кисляк – наряду с его ровесником Батраковым, главное открытие чемпионата.

Вничью этот матч закончиться мог, но, чтобы победить, надо создавать моменты. Их у «Краснодара» за матч было всего два. Очень мало. Надо отметить и отличное судейство Сергея Карасева, которого в этом сезоне много критикуют, но сегодня он сработал спокойно и уверенно. И даже с нулем желтых карточек!

Последнее в то же время говорит и о довольно низком эмоциональном накале матча. Слишком низком, когда ставки так высоки. Эмоций «Краснодару» сегодня тоже не хватило, и, учитывая, что в Кубке «быки» не играют и могут спокойно готовиться неделю к каждому туру, не вполне понимаю – почему. Не было ощущения, что они играют главный матч в жизни. Выходит, внутренне были готовы, что именно сегодня случится потеря очков? Впрочем, в случае двух побед в оставшихся матчах никто об этом, как и об 1:4 в Питере, на фоне чемпионства и не вспомнит.

ЦСКА в борьбе за бронзу оторвался на четыре очка от «Спартака», на пять – от «Динамо», которые завтра играют между собой. По второму этапу в первенстве армейцы на медали полностью наработали. Да еще и за Кубок побьются, хотя 0:2 в первом матче с «Зенитом» – не лучшая диспозиция. Но сил и нервов у Питера ЦСКА в любом случае посреди недели отберет, а в воскресенье – матч с очень неприятным по весне «Ростовом», и там команде Семака тоже ничего не гарантировано.

Что же до оставшихся матчей «Краснодара», легко они, конечно, не дадутся, но, в отличие от сегодняшней игры, «быки» в обоих – фавориты. И если не становиться чемпионом при таких обстоятельствах – то уже и не знаю, при каких», – написал Рабинер.