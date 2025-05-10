Серия A. «Ювентус» упустил победу над «Лацио» на 90+6-й минуте

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 51-й минуте – отличился Рандаль Коло Муани. С 60-й «бьянконери» играли в меньшинстве после удаления Пьера Калюлю.

«Лацио» сравнял счет на 90+6-й минуте. Гол забил Матиас Весино.

Туринцы занимают 4-е место в Серии A с 64 очками после 36 матчей. «Лацио» идет 5-м с тем же количеством очков. Римляне продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 7 встреч подряд.

Италия. Серия А. 36-й тур

Лацио – Ювентус – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Коло Муани, 51; 1:1 – Весино, 90+6.

Удаление: нет – Калюлю, 60.

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