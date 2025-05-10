Серия A. «Ювентус» упустил победу над «Лацио» на 90+6-й минуте

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1.
Гости открыли счет на 51-й минуте – отличился Рандаль Коло Муани. С 60-й «бьянконери» играли в меньшинстве после удаления Пьера Калюлю.
«Лацио» сравнял счет на 90+6-й минуте. Гол забил Матиас Весино.
Туринцы занимают 4-е место в Серии A с 64 очками после 36 матчей. «Лацио» идет 5-м с тем же количеством очков. Римляне продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 7 встреч подряд.
Италия. Серия А. 36-й тур
Голы: 0:1 – Коло Муани, 51; 1:1 – Весино, 90+6.
Удаление: нет – Калюлю, 60.
Источник: «Бомбардир»