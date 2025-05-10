Семак прокомментировал победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0) назвал победу петербуржцев трудовой.

«Что касается [повреждения] Евгения Лытышонка, мысль была одна: слава богу, что не использовали третье окно для замены, иначе бы совсем пришлось трудно. Держали до финального свистка, с этим связаны наши поздние перестановки. У Юрий Горшкова свело ноги, он набегался, поэтому не смог продолжить игру. Посмотрим, есть повреждение или нет.

Во втором тайме у наших ворот не было моментов. Игра сложная, много борьбы, поле достаточно медленное. Мы терпели. До финального свистка доработали как нужно. Тяжелая трудовая победа, позволяющая нам быть в деле», – сказал Семак.